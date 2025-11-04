البث الإسرائيلية: الجيش يرصد محاولات من جانب حزب الله لإعادة بناء صفوفه

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قالت إن حزب الله يركز على إصلاح منشآت لوجستية وتحصينات تضررت خلال المواجهات الأخيرة.



وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية، أن هناك تزايد القلق في إسرائيل من تنامي قدرات حزب الله في شمال لبنان.



وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية، أنا مسؤولون بالجيش يحذرون من أن إعادة بناء حزب الله لقوته قد تدفع إسرائيل لتوسيع عملياتها.



واشارت إلى أن الجيش يرصد محاولات من جانب حزب الله لإعادة بناء صفوفه شمال نهر الليطاني بعيدا عن الحدود.



