تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري.. تفاصيل

القيمة التسويقية
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري .

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري :

1- الأهلي : 38 مليون يورو
2- بيراميدز : 22.5 مليون يورو
3- الزمالك : 15.5 مليون يورو
4- سيراميكا : 8.4 مليون يورو

وأضاف: الأهلي بيغيب عنه للاصابة الرباعي امام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد شريف 
الزمالك بيغيب عنه 7 لاعبين خوان بيزيرا ونبيل عماد دونجا وأدم كايد وناصر منسي ومحمد السيد وعمر فرج وأحمد حسام
بيراميدز بيغيب عنه رمضان صبحي ومصطفى فتحي
سيراميكا بيغيب عنه كريم الدبيس

القيمة التسويقية للفرق الأربعة بعد استبعاد الغائبين :

1- الأهلي : 31.3 مليون يورو
2- بيراميدز : 19.5 مليون يورو
3- الزمالك : 10 مليون يورو
4- سيراميكا : 8 مليون يورو".

وكان قد قال يحيى زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة، على أنه سيظل يحترم جماهير ناديه، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليس «أهلاوي ولا زملكاوي».

وتابع حديثه الإعلامي عبر شاشة أون سبورت، أن عقده مع ناديه تم تعديله وتمديده حتى 2029، وأشار إل أن أحد أندية الدوري الإماراتي يتواصل مع إدارة ناديه، لبحث فرص رحيله، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وواصل: «الأهلي تقدم بعرض رسمي؟ والله مش عارف، كل اللي اعرفه إن في ناديين كبار في الدوري المصري بيكلموا النادي، والنادي لو شاف إن العرض كويس ليه وليا، هيكون في كلام تاني».

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أسعار البيض

انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

