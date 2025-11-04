القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري .

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:القيمة التسويقية للفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر المصري :

1- الأهلي : 38 مليون يورو

2- بيراميدز : 22.5 مليون يورو

3- الزمالك : 15.5 مليون يورو

4- سيراميكا : 8.4 مليون يورو

وأضاف: الأهلي بيغيب عنه للاصابة الرباعي امام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد شريف

الزمالك بيغيب عنه 7 لاعبين خوان بيزيرا ونبيل عماد دونجا وأدم كايد وناصر منسي ومحمد السيد وعمر فرج وأحمد حسام

بيراميدز بيغيب عنه رمضان صبحي ومصطفى فتحي

سيراميكا بيغيب عنه كريم الدبيس

القيمة التسويقية للفرق الأربعة بعد استبعاد الغائبين :

1- الأهلي : 31.3 مليون يورو

2- بيراميدز : 19.5 مليون يورو

3- الزمالك : 10 مليون يورو

4- سيراميكا : 8 مليون يورو".

وكان قد قال يحيى زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة، على أنه سيظل يحترم جماهير ناديه، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليس «أهلاوي ولا زملكاوي».

وتابع حديثه الإعلامي عبر شاشة أون سبورت، أن عقده مع ناديه تم تعديله وتمديده حتى 2029، وأشار إل أن أحد أندية الدوري الإماراتي يتواصل مع إدارة ناديه، لبحث فرص رحيله، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وواصل: «الأهلي تقدم بعرض رسمي؟ والله مش عارف، كل اللي اعرفه إن في ناديين كبار في الدوري المصري بيكلموا النادي، والنادي لو شاف إن العرض كويس ليه وليا، هيكون في كلام تاني».