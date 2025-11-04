أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم حركة بيع وشراء نشطة وسط استقرار واضح في أسعار الخضر والفاكهة، نتيجة وفرة الإنتاج المحلي داخل المزارع المفتوحة والصوب الزراعية المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة. ويأتي ذلك تزامنًا مع جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

استقرت الطماطم عند نحو 22 جنيهًا للكيلوجرام، وسجلت البطاطس 20 جنيهًا، والبصل ما بين 20 و25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل 25 جنيهًا. كما تراوح سعر الجزر بين 20 و25 جنيهًا، والفاصوليا من 25 إلى 30 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا، في حين بلغ سعر الملوخية 20 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة اليوم في الوادي الجديد

بلغ سعر الرمان ما بين 30 و35 جنيهًا، والتين من 35 إلى 40 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وسجل الكانتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح المستورد ما بين 50 و60 جنيهًا، في حين تراوحت الكمثرى بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويرجع استقرار الأسعار إلى نجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية، التي وفّرت إنتاجًا مستمرًا على مدار العام، إضافة إلى المبادرات القومية التي دعمت الفلاحين ووفّرت فرص عمل جديدة للشباب.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة في مصر، لما تمتاز به من مناخ صحراوي معتدل وتربة خصبة ومصادر ري آمنة، جعلت منها نموذجًا في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق داخل الواحات، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين.

