بحضور آلاف المواطنين.. حماة الوطن بالجيزة يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشح الحزب ببولاق الدكرور

نظم حزب حُماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة دعمًا لمرشحه المستشار عربي زيادة في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور قيادات الحزب وأكثر من 5 آلاف من أهالي دائرة بولاق الدكرور، في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم.

شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ ومرشحي الحزب بمحافظة الجيزة، وعلى رأسهم النائب نافع عبد الهادي، مرشح القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والدكتورة جيهان شاهين، مرشحة القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة، والدكتور محسن البطران، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وشيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وأحمد ترجم، مرشح دائرة أكتوبر وزايد، وعربي زيادة، مرشح دائرة بولاق الدكرور.

وقال النائب نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، إن حزب حماة الوطن كان أهم معايير اختياراته لمرشحيه هو شعبية المرشح في دائرته.

وأضاف: “إننا نثق في أبناء بولاق الدكرور بالكامل للوقوف خلف مرشح حزب حماة الوطن وسدا منيعا في ظهره خلال انتخابات مجلس النواب”.

وأكد أن حزب حماة الوطن حصل على 7 مرشحين في القائمة الوطنية بالجيزة و7 مرشحين بالحزب بالجيزة بالدوائر الفردية، وفاز في انتخابات الشيوخ 3 نواب حاليا في الجيزة .

من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن هذا الحضور الجماهيري الكبير يعكس دعم أبناء محافظة الجيزة لمسيرة الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد خلال كلمته أن التلاحم الوطني وروح التعاون بين أبناء الحزب تمثل قوة حقيقية تدعم مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

فيما وجه المستشار عربي زيادة، مرشح الحزب في بولاق الدكرور، خالص التحية والشكر لأهله في بولاق الدكرور الذين حضروا المؤتمر.

وقال: “أتمنى أن أنال شرف خدمة بولاق الدكرور وأنال ثقتهم”.

واستعرض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي الهادف لخدمة المواطن والارتقاء بالخدمات داخل الدائرة، كما وجه الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حدود الوطن والمحافظة على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد في العالم الذي قال لا للتهجير ثم بعدها أقام قمة شرم الشيخ وحضرها العديد من رؤساء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم التوقيع فيها على إنهاء الحرب على غزة فتحية كبيرة له على كل هذا النصر .

وأضاف زيادة: “لم أعط من قبل وعودا زائفة، وأعد أهالي بولاق الدكرور أن يكون انتمائي وخدماتي الأولى والأخيرة لبولاق الدكرور، وستكون أبرز اهتماماتي في الصحة والتعليم والمرافق وتنظيم حركة المرور لأنني لم أجد في بولاق عسكري مرور واحدا”.

وتابع: “أعد أهل بولاق أنني سأكون متواجدا خلال الخمس سنوات المقبلة، وسأقدم خدمات عامة لأهل بولاق”، موجها الشكر لحزب حماة الوطن لاختياره كمرشح في بولاق الدكرور، ووجه الشكر لأهالي بولاق الدكرور على دعمه وتأييده.

وقال أحمد ترجم، مرشح أكتوبر وزايد والواحات البحرية، إن أهالي بولاق الدكرور دائما ما يحققون المعادلة الصعبة في محافظة الجيزة، داعيا عائلات وأهالي الدائرة إلى أن تنتخب مرشح حزب حماة الوطن وتعطي له الفرصة حتى يستطيع أن يقدم خدمات عامة لبولاق الدكرور، معقبا: “سنحقق المعادلة الصعبة في حزب حماة الوطن”.

وخلال المؤتمر، تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ودعمًا لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية.