قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور آلاف المواطنين.. حماة الوطن بالجيزة يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشح الحزب ببولاق الدكرور

مؤتمر جماهيري لدعم مرشح حزب حماة الوطن
مؤتمر جماهيري لدعم مرشح حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

نظم حزب حُماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة دعمًا لمرشحه المستشار عربي زيادة في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور قيادات الحزب وأكثر من 5 آلاف من أهالي دائرة بولاق الدكرور، في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم.

شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ ومرشحي الحزب بمحافظة الجيزة، وعلى رأسهم النائب نافع عبد الهادي، مرشح القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والدكتورة جيهان شاهين، مرشحة القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة، والدكتور محسن البطران، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وشيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، وأحمد ترجم، مرشح دائرة أكتوبر وزايد، وعربي زيادة، مرشح دائرة بولاق الدكرور.

وقال النائب نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، إن حزب حماة الوطن كان أهم معايير اختياراته لمرشحيه هو شعبية المرشح في دائرته.

وأضاف: “إننا نثق في أبناء بولاق الدكرور بالكامل للوقوف خلف مرشح حزب حماة الوطن وسدا منيعا في ظهره خلال انتخابات مجلس النواب”.

وأكد أن حزب حماة الوطن حصل على 7 مرشحين في القائمة الوطنية بالجيزة و7 مرشحين بالحزب بالجيزة بالدوائر الفردية، وفاز في انتخابات الشيوخ 3 نواب حاليا في الجيزة .

من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن هذا الحضور الجماهيري الكبير يعكس دعم أبناء محافظة الجيزة لمسيرة الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد خلال كلمته أن التلاحم الوطني وروح التعاون بين أبناء الحزب تمثل قوة حقيقية تدعم مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

فيما وجه المستشار عربي زيادة، مرشح الحزب في بولاق الدكرور، خالص التحية والشكر لأهله في بولاق الدكرور الذين حضروا المؤتمر.

وقال: “أتمنى أن أنال شرف خدمة بولاق الدكرور وأنال ثقتهم”.

واستعرض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي الهادف لخدمة المواطن والارتقاء بالخدمات داخل الدائرة، كما وجه الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حدود الوطن والمحافظة على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد في العالم الذي قال لا للتهجير ثم بعدها أقام قمة شرم الشيخ وحضرها العديد من رؤساء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم التوقيع فيها على إنهاء الحرب على غزة فتحية كبيرة له على كل هذا النصر .

وأضاف زيادة: “لم أعط من قبل وعودا زائفة، وأعد أهالي بولاق الدكرور أن يكون انتمائي وخدماتي الأولى والأخيرة لبولاق الدكرور، وستكون أبرز اهتماماتي في الصحة والتعليم والمرافق وتنظيم حركة المرور لأنني لم أجد في بولاق عسكري مرور واحدا”.

وتابع: “أعد أهل بولاق أنني سأكون متواجدا خلال الخمس سنوات المقبلة، وسأقدم خدمات عامة لأهل بولاق”، موجها الشكر لحزب حماة الوطن لاختياره كمرشح في بولاق الدكرور، ووجه الشكر لأهالي بولاق الدكرور على دعمه وتأييده.

وقال أحمد ترجم، مرشح أكتوبر وزايد والواحات البحرية، إن أهالي بولاق الدكرور دائما ما يحققون المعادلة الصعبة في محافظة الجيزة، داعيا عائلات وأهالي الدائرة إلى أن تنتخب مرشح حزب حماة الوطن وتعطي له الفرصة حتى يستطيع أن يقدم خدمات عامة لبولاق الدكرور، معقبا: “سنحقق المعادلة الصعبة في حزب حماة الوطن”.

وخلال المؤتمر، تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ودعمًا لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية.

حزب حُماة الوطن بولاق الدكرور الجيزة انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت.. هل يجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف..ما فضل الصدقة في رفع البلاء؟

مفتي الجمهورية يستقبل نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية

مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون العلمي والإفتائي مع جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند

فضل صيام الأيام البيض

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض لشهر جمادى.. الإفتاء تجيب

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد