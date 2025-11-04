العمل تواصل اختبارات المتقدمين للالتحاق مهنة "نجار مسلح" بالبوسنة والهرسك

تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات المهنية للمتقدمين للعمل في مهنة نجار مسلح بدولة البوسنة والهرسك، وذلك بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا من فرص عمل بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، حيث تُجري لجان فنية متخصصة تقييمًا شاملًا لمهارات الشباب المتقدمين، تمهيدًا لاختيار الأكفأ منهم للسفر والعمل بالخارج.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المطروحة تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مؤكدة حرص الوزارة على ضمان توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية وتُعزز من سمعتها في الأسواق الخارجية.