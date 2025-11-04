خليك سند تصل إلى أهالينا 2 وأرض الخيالة بقافلة ضخمة لطلاب ابتدائي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل حملة  "خليك سند"  التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي فعالياتها تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال تنفيذ القافلتين الثالثة والرابعة بمنطقتي "أهالينا 2 وأرض الخيالة"، لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية والخدمية لطلاب المرحلة الابتدائية داخل مدارس تلك المجتمعات.

وتأتي الحملة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتنمية المجتمعات الجديدة بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، وحرصها على الارتقاء بجودة الحياة للأطفال وأسرهم في هذه المناطق، 

وشهدت مدرسة أهالينا الابتدائية 2 تنفيذ القافلة الثالثة للمبادرة، والتي استهدفت عدد 1730 طالبًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم ضمن القافلة الطبية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار، كما تم توفير 527 نظارة طبية للطلاب المستحقين، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى الأطفال.

كما شهدت مدرسة تحيا مصر الابتدائية بأرض الخيالة على مدار يومين فعاليات القافلة الرابعة للمبادرة، والتي استفاد منها 700 طالب تم الكشف عليهم طبيًا، مع توفير 150 نظارة طبية للطلاب، وتضمنت فعاليات القافلة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الأطفال وأولياء الأمور، مما ساهم في تعزيز روح الانتماء والدعم المجتمعي داخل المدارس الجديدة.

وشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال القافلتين في تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الموجهة للطلاب بهدف نشر الوعي حول السلوكيات الإيجابية والوقاية من الممارسات الضارة، في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني لدعم الأطفال والنشء.

وتستهدف حملة "خليك سند"، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالمناطق المطورة بدائل العشوائيات، تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة التنموية التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، وذلك من خلال تنفيذ قوافل طبية للكشف المبكر عن ضعف الإبصار وتوفير النظارات الطبية مجانًا لمستحقيها، فضلًا عن تنظيم أنشطة ترفيهية وتفاعلية تساهم في دعم الصحة النفسية ورفع الوعي الاجتماعي للطلاب وأسرهم.

وتستهدف المبادرة خلال مراحلها المختلفة تقديم خدماتها لما يقرب من 5500 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل في مناطق المحروسة 1 و2، ومعًا، وأهالينا، والخيالة، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لدعم المجتمعات الجديدة وتعزيز التنمية المستدامة بها.

ويتم تنفيذ أنشطة حملة "خليك سند" بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها " صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومؤسسة FACE، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة اسمعونا"، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات اللاتي يقدمن أنشطة تثقيفية وتوعوية موجهة للأطفال وأسرهم حول قضايا الصحة العامة، وبناء الشخصية، وتنمية الوعي المجتمعي.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الحملة في باقي المناطق المستهدفة، انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الدعم المجتمعي، وتحقيق بيئة صحية ونفسية متكاملة للأطفال داخل المجتمعات السكنية الجديدة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم جهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز جودة الحياة في المناطق المطورة البديلة للعشوائيات.

حملة خليك سند وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي

