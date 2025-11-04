قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
افتتاح مبنى تراخيص المرور الذكي في قنا الجديدة

آية الجارحي

في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بمشرعات الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، شهدت مدينة قنا الجديدة افتتاح مبنى تراخيص المرور الجديد بخدمات ذكية، وذلك بحضور قيادات من وزارة الداخلية وإدارة المرور، ورئيس جهاز المدينة.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان – رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه تم تجهيز المبنى بأحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمات المرور، بما يشمل: تسجيل المركبات - تجديد التراخيص - الفحص الفني الدوري - منظومة أمنية متكاملة تشمل كاميرات مراقبة ومداخل منظمة، كما تم تصميم المبنى ليتسع لأعداد كبيرة من المواطنين يوميًا، مع مراعاة معايير الراحة وسرعة الأداء.

وفي السياق ذاته، قام رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة برفقة الدكتور أحمد محمد الصادق – وكيل وزارة الصحة بقنا، للقيام بزيارة تفقدية لمستشفى مدينة قنا الجديدة بسعة 175 سرير ، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال التجهيز والتشغيل الرسمي.

جاءت الزيارة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالمستشفى، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والمرافق الطبية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة بقنا بمستوى التنفيذ والتصميمات الحديثة للمستشفى، مؤكدًا أن هذا الصرح الطبي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصحة بمحافظة قنا، وسيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات القائمة وتقديم خدمات طبية متكاملة لسكان مدينة قنا الجديدة والمناطق المجاورة.

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

