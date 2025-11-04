انطلاق فعاليات المنتدى العربي للأرض والمناخ بشرم الشيخ.. صور

انطلقت أولى فعاليات المنتدي العربي للأرض والمناخ والإقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في نسخته الرابعة اليوم الثلاثاء تحت عنوان "من أجل منطقة عربية أكثر قدرة علي التكيف مع تغير المناخ" والمقامة على مدار يومين بتعاون مشترك بين الشبكة العربية وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية.

وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز أل سعود واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد فهمي وزير البيئة الأسبق والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية ولفيف من الخبراء بمجال البيئة والمناخ علي مستوي الدول العربية.

قالت هدي البكر المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية ونائب الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية "يناقش المنتدي عدة نقاط هامة عن مسارات الإقتصاد الأزرق وجاءت أهم المحاور وجلسات النقاش حول تمويل المرونة الساحلية وتقليل المخاطر من خلال الحلول القائمة علي الطبيعة والثقافة والتعليم والهوية "رأس المال غير المادي للإقتصاد الأزرق" وأيضا تحديات وفرص الإقتصاد الأزرق في المنطقة العربية فضلا عن وجهات النظر حول التعاون بين المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني من أجل حوكمة البيئة البحرية داخل المنطقة.

ومن جانبه قال اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء خلال كلمته الإفتتاحية " يأتي إنعقاد هذا المؤتمر ليعد منصة عالمية للحوار حول قضايا المناخ والتنمية المستدامة ونموذجا يحتذى به في العمل البيئي المشترك بين الدولة والمجتمع والتي تؤكد على تعزيز التكامل العربي في مواجهة تحديات المناخ وحماية الموارد الطبيعية ودعم. في الإقتصاد الأزرق والطاقة النظيفة وإدارة السواحل بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى ان محافظة جنوب سيناء أصبحت نموذجا للمدن الخضراء من خلال رؤية "جرين شرم" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة النظيفة وتطبق أحدث الممارسات في النقل الكهربائي ومعالجة المخلفات وتشجير المساحات العامه لتقليل الإنبعاثات الكربونية والحرارية وذلك بمشاركة فاعله من المجتمع المدني والقطاع الخاص مؤكدا على أنه تجرى حاليا دراسة مشروع إستراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء في إطار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة.