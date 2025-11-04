قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات المنتدى العربي للأرض والمناخ بشرم الشيخ.. صور

مؤتمر المناخ العربي
مؤتمر المناخ العربي
ايمن محمد

انطلقت أولى فعاليات المنتدي العربي للأرض والمناخ  والإقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في نسخته الرابعة  اليوم الثلاثاء تحت عنوان "من أجل منطقة عربية أكثر قدرة علي التكيف مع تغير المناخ"  والمقامة على مدار يومين  بتعاون مشترك بين الشبكة العربية وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية.  

وبحضور  الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز أل سعود واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد فهمي  وزير البيئة الأسبق والدكتور ناصر  القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية ولفيف من الخبراء بمجال البيئة والمناخ علي مستوي الدول العربية.

قالت هدي البكر المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية ونائب الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية "يناقش المنتدي عدة نقاط هامة عن مسارات الإقتصاد الأزرق  وجاءت أهم المحاور  وجلسات النقاش حول تمويل المرونة الساحلية وتقليل المخاطر من خلال الحلول القائمة علي الطبيعة والثقافة والتعليم والهوية "رأس المال غير المادي للإقتصاد الأزرق" وأيضا تحديات وفرص الإقتصاد الأزرق في المنطقة العربية فضلا عن وجهات النظر حول التعاون بين المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني من أجل حوكمة البيئة البحرية داخل  المنطقة.

ومن جانبه قال اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء خلال كلمته الإفتتاحية " يأتي إنعقاد هذا المؤتمر ليعد منصة عالمية للحوار حول قضايا المناخ والتنمية المستدامة ونموذجا يحتذى به في العمل البيئي المشترك بين الدولة والمجتمع والتي تؤكد على تعزيز التكامل العربي في مواجهة تحديات المناخ وحماية الموارد الطبيعية ودعم. في الإقتصاد الأزرق والطاقة النظيفة وإدارة السواحل بما ينسجم مع أهداف  التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى ان محافظة جنوب سيناء أصبحت نموذجا للمدن الخضراء من خلال رؤية "جرين شرم" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة النظيفة وتطبق أحدث الممارسات في النقل الكهربائي ومعالجة المخلفات وتشجير المساحات العامه لتقليل الإنبعاثات الكربونية والحرارية وذلك بمشاركة فاعله من المجتمع المدني والقطاع الخاص مؤكدا على أنه تجرى حاليا دراسة مشروع إستراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمدينة طور سيناء في إطار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة.

جنوب سيناء شرم الشيخ المناخ العربي انطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل

الفيلم الروائي "جحر الفئران"

القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بنادي أوبرا دمنهور

همام إبراهيم

المطرب همام إبراهيم يحيي حفل الليلة السعودية بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد