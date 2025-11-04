قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC'25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
فن وثقافة

القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بنادي أوبرا دمنهور

الفيلم الروائي "جحر الفئران"
الفيلم الروائي "جحر الفئران"
أحمد البهى

في إطار أنشطة نادي السينما التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، يقام غدًا الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً عرض الفيلم الروائي الطويل "جحر الفئران"، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.


الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، وبطولة رنا خطاب، محمد يوركا، كمال الإسنوي، حنان حلمي، وتصوير محمود النمر، وموسيقى صفا بركات، ومونتاج وائل أراباب، وهندسة صوت محمد قناوي، وإنتاج فني أحمد حمدي.


يحكي العمل قصة خلود، فتاة تواجه أزمة مالية خانقة وتحتاج بشكل ماسّ لدفع القسط الأخير من منزل عائلتها الجديد. وفي محاولة يائسة للحصول على المال، تبرم صفقة مثيرة للشبهات مع مديرها في مكتب التبرعات، تقضي بأن تجمع قدرًا كبيرًا من التبرعات قبل نهاية اليوم، مقابل أن يُقرضها ما تحتاجه من أموال.


وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية من بينها: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (عرض عالمي أول)، مهرجان عمّان السينمائي (إشارة خاصة)، مهرجان طرابلس للأفلام، BRICS Film Festival – Russia، وPune International Film Festival بالهند، كما حصد الفيلم تنويهًا خاصًا لأفضل ممثلة لأول مرة في مهرجان أجيال السينمائي.


ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي مدير نادي سينما اوبرا دمنهور .

