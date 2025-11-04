القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بنادي أوبرا دمنهور

في إطار أنشطة نادي السينما التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، يقام غدًا الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً عرض الفيلم الروائي الطويل "جحر الفئران"، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.



الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، وبطولة رنا خطاب، محمد يوركا، كمال الإسنوي، حنان حلمي، وتصوير محمود النمر، وموسيقى صفا بركات، ومونتاج وائل أراباب، وهندسة صوت محمد قناوي، وإنتاج فني أحمد حمدي.



يحكي العمل قصة خلود، فتاة تواجه أزمة مالية خانقة وتحتاج بشكل ماسّ لدفع القسط الأخير من منزل عائلتها الجديد. وفي محاولة يائسة للحصول على المال، تبرم صفقة مثيرة للشبهات مع مديرها في مكتب التبرعات، تقضي بأن تجمع قدرًا كبيرًا من التبرعات قبل نهاية اليوم، مقابل أن يُقرضها ما تحتاجه من أموال.



وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية من بينها: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (عرض عالمي أول)، مهرجان عمّان السينمائي (إشارة خاصة)، مهرجان طرابلس للأفلام، BRICS Film Festival – Russia، وPune International Film Festival بالهند، كما حصد الفيلم تنويهًا خاصًا لأفضل ممثلة لأول مرة في مهرجان أجيال السينمائي.



ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي مدير نادي سينما اوبرا دمنهور .