تدعم الرينبو.. السوبرانو شيرين أحمد طارق تكشف الحقيقة

أكدت السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، أن كل الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كانت بالتعاون مع الفنانين الآخرين بهذا الحفل.

وقالت: “عملنا كثيرا على المؤثرات الصوتية وكيف سنحكى الحدوتة وتتناغم مع الموسيقى ونقل هذه المشاعر الفياضة ونجعل الناس تشعر بما نقوله”.

وأضافت شيرين أحمد طارق، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون": “لا أصدق أن هذا حدث فعليا، تدربت على ما قدمته فى الحفل لوقت طويل، ولكن عندما أتى ذلك اليوم كنت حاضرة كليا موجودة”.

وتابعت السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق: “أنا أعيش تجربة مصرية حقيقية، وأنا الآن فى أسوان أستمتع بالتاريخ والجمال المحيط بى من آثار والعودة مرة أخرى لمحافظة الإسكندرية”.

واستطردت: "هناك شائعات خرجت بعد مشاركتي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بشأن دعمي “الرينبو”.

معلقة: “سمعت هذه الشائعات المجنونة، وأنا وزوجي نضحك عليها، فأنا سعيدة في زواجي ومتزوجة من رجل محترم، والحقيقة أن الأمر أغضبني قليلًا، لأنه شكل غمامة على مشاركتي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير”.