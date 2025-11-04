دوري الدرجة الثالثة.. جنوب سيناء يحسم صراع البقاء بفوز ذهبي على أبو خليفة

​حقق الفريق الأول لنادي جنوب سيناء الرياضي فوزًا غاليًا وحاسمًا ضمن له البقاء مؤقتًا في منافسات دوري الدرجة الثالثة، وذلك بعد تغلبه على فريق نادي أبو خليفة الرياضي العنيد. هذا الانتصار الثمين جاء في إطار مباريات المجموعة السابعة القوية، والتي تضم فرق محافظات السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، بالإضافة إلى جنوب سيناء.



​ انطلاقة مُدوية للمدير الفني الجديد



​تُعد هذه المباراة بمثابة الاختبار الأول والبداية الرسمية للمدير الفني الجديد للفريق، الكابتن ياسر رجب. وقد نجح الفريق تحت قيادته الجديدة في حصد النقاط الثلاث، ليُعلن عن انطلاقة موفقة للمرحلة القادمة.



​ "هشام" يترجم التحدي إلى هدف الفوز



​شهدت المباراة، التي أُقيمت على ملعب نادي أبو خليفة بالإسماعيلية، ندية كبيرة. ونجح اللاعب المتألق محمد هشام في ترجمة جهود زملائه إلى هدف الفوز الوحيد للفريق السيناوي، وذلك في بداية مجريات الشوط الثاني، ليُسجل هدفًا ذهبيًا أبقى آمال الفريق حية في البقاء بالدوري.



صراع البقاء.. رغم شُح الإمكانات!



​على الرغم من هذا الإنجاز الكروي، ما زال فريق جنوب سيناء يواجه تحديات ضخمة خارج المستطيل الأخضر. ويُعاني النادي بشكل واضح من ضعف الدعم المادي وغياب الرعاة، الأمر الذي يجعل كل فوز بمثابة معجزة تُحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإصرار وحده هو وقود اللاعبين.



رجب: "تحدياتنا كبيرة وسنعمل للبقاء والتقدم"



​من جانبه، أبدى الكابتن ياسر رجب، المدير الفني، سعادته بالفوز، واصفًا إياه بأنه "بداية موفقة" للفريق. وأشار رجب إلى أن الفريق يواجه تحديات صعبة للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزامه بالعمل الجاد والمكثف للحفاظ على مكانة الفريق وتطوير الأداء من أجل البقاء والتقدم خلال المباريات .

