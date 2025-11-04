رئيس جامعة بنها يحيل واقعة تعدى أستاذ على طالب بكلية الأداب للتحقيق

قرر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، احالة واقعة تعدى أستاذ على طالب بكلية الأداب إلى التحقيق الفورى، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بينهما داخل احدى القاعات.

وقال "الجيزاوى" إن المجتمع الجامعي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري.

وأشار رئيس الجامعة الى أن ما حدث ، يعد تصرفا غير مسئول ويتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب.