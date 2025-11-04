انهيار بيارة صرف صحي داخل مدرسة ثانوية وإصابة 12 طالبة بالصف

أصيبت ١٢ طالبة في انهيار بيارة صرف صحي داخل مدرسة ثانوية بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، تم نقل الطالبات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث انهيار داخل بيارة صرف صحي داخل مدرسة حسين عوض الثانوية بمدينة الصف وسقوط مصابين، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف إلى المدرسة وتبين من الفحص أنه أثناء جلوس ووقوف عدد من الطالبات على بيارة صرف صحي "طرانش" داخل المدرسة انهار بهن ما أسفر عن إصابة ١٢ طالبة.

تم تقديم العلاج لـ٦ طالبات وخرجن من المستشفى بينما مازالت ٦ اخريات تتلقين العلاج حيث أصيب بعض الطالبات بكسور في الجسد.

تحرر المحضر اللازم وتجمع مباحث الجيزة التحريات حول ملابسات الحادث وسبب حدوث الانهيار.