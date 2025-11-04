قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
برلمان

محمد فؤاد: القائمة النسبية هي الطريق الحقيقي للديمقراطية

حزب العدل
حزب العدل
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو المكتب السياسي لحزب العدل، ومرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، أنه لم ينفق أي أموال على حملته الانتخابية، موضحًا أن الحزب يعتمد على الجهود الذاتية والعمل الميداني الحقيقي، في ظل وجود نماذج شبابية فاعلة داخل الحزب تسهم بجهد ملموس في دعم الحياة السياسية والمشاركة المجتمعية.

وأضاف "فؤاد"، أن حزب العدل لم يكن من المؤيدين لنظام القائمة المطلقة، إذ يرى أن القائمة النسبية هي الأنسب لتمثيل مختلف التيارات وضمان عدم إهدار أصوات الناخبين، مشيرًا إلى أن العدالة التمثيلية هي جوهر أي تجربة ديمقراطية ناجحة.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب العدل، أن هناك فرق كبير بين برلمان 2015 وبرلمان 2020، في 2025 كان أكثر حيوية وسخونة في النقاشات البرلمانية، بينما يتسم البرلمان 2020 بدرجة من الهدوء تقترب من الجمود، معتبرًا أن المشهد السياسي الراهن يعاني من حالة انسداد نسبي تحتاج إلى إعادة تنشيط الحياة الحزبية ودعم التعددية.

وأشار مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب، إلى أن قراره بالمشاركة في الانتخابات الحالية لم يكن سهلاً، وجاء بعد تفكير طويل بين خوض المنافسة على النظام الفردي أو عبر القائمة، مضيفاً أن خيار عدم الترشح كان الأقرب إليه في البداية قبل أن يقرر خوض التجربة ضمن قائمة حزبه.

وأوضح "فؤاد"، أن الترشح ضمن القوائم الانتخابية يقلل من الضغوط المباشرة التي يتحملها المرشح الفردي، لكنه في المقابل يفرض التزامات أدبية وسياسية تجاه القائمة والحزب، مؤكدًا أنه يترشح عن محافظة الجيزة ضمن قائمة حزب العدل، الذي يخوض انتخابات مجلس النواب 2025 بـ ثمانية مقاعد على القوائم في المرحلتين الانتخابيتين، إلى جانب 41 مرشحًا فرديًا، متقدمًا بذلك على الحزب المصري الديمقراطي الذي يشارك بـ31 مرشحًا.

محمد فؤاد حزب العدل القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب

