وضع خطة قوية بالمنوفية لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة

شدد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة وتذليل كافة العقبات ، مشيراً إلي أن تنفيذ تلك المشروعات مسئولية وإهتمام مباشر من رئيس المدينة ، جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مستشار المحافظ لشئون البيئة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.



وخلال الإجتماع وجه محافظ المنوفية بعرض الرؤي والمقترحات والعمل بأفكار خارج الصندوق لإقامة المزيد من المشروعات الخدمية وتعظيم الايرادات من مشروعات التطوير وتحصيلها لصندوق الخدمات بالمحافظة لتعظيم الموارد الذاتية، لافتاً الي أن الأداء المتميز والإبتكار هو المعيار الأساسي للتقييم لإرتقاء بجودة الخدمات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع ، مشدداً بتكثيف الجهود وشن الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل المباشر والفوري مع كافة أشكال الاشغالات والتعديات المخالفة كل في نطاقه والحفاظ علي ما تم تطويره من بنية تحتية للارتقاء بالمظهر الحضاري ، فضلاً الاهتمام المباشر بمنظومة النظافة والإنارة واجراء الصيانة الدورية ورفع كفاءتها أول بأول .



وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي بملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين والإجراءات المتخذة للانتهاء من الملفات المتبقية، ووجه المحافظ علي ضرورة التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية وتسريع معدلات الأداء بتلك الملفات وتقديم الدعم وتذليل العقبات وإتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء ملف التقنين حفاظاً علي مقدرات الدولة ، كما شدد المحافظ علي تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة صور التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محاضر فورية لأي أراضي يتم تبويرها خارج الحيز ، فضلاً عن تكثيف الجهود بمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها.



كما كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع لمتابعة شكاوي المواطنين ميدانياً علي أرض الواقع وكذا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة علي مدار اليوم والعمل علي حلها فوراً بما يحقق رضاهم وتلبية متطالبتهم باعتبارهم أولوية أولي علي رأس منظومة عمل المحافظة .