صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يقدّم عرضًا خاصًا لفيلم “صوت هند رجب”

فيلم صوت هند رجب
فيلم صوت هند رجب
محمد نبيل

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، خلال مؤتمره الصحفي، عن تقديم عروضٍ خاصةٍ لعملين سينمائيين بارزين من إسبانيا وتونس، اختير كلٌّ منهما لما أحدثته من أثرٍ عميق في المشهد السينمائي العالمي لعام 2025. سيُعرض فيلم "صراط" للمخرج أوليفر لاكس، وفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، في عروضهما الأولى في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان المزمع إقامتها من 4 إلى 13 ديسمبر في البلد جدة التاريخية.

تُقدّم المخرجة التونسية كوثر بن هنية في فيلمها “صوت هند رجب" عملاً إنسانيًا بالغ التأثير، تمزج فيه بين الوثائقي والدراما بأسلوب بصري مبتكر، لتعيد تصوير الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الأعوام الستة في غزة. ومن خلال هذا المزج بين الواقع والدراما، تُطلق بن هنية صرخةً عالمية من أجل العدالة، وتدعو المشاهدين إلى مواجهة الكلفة الإنسانية الفادحة للحرب وما تخلفه من ألمٍ لا يُمحى.

أما الفيلم الإسباني الفرنسي المشترك "صراط" للمخرج أوليفر لاكس، الفائز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 2025 والمرشَّح لجائزة الأوسكار عن إسبانيا؛ فيقدّم تجربةً بصريةً آسرة تمزج بين الصوت والصورة في رحلةٍ ملحمية تنبض بالتأمل والدهشة. يتتبع الفيلم قصة أبٍ يصطحب ابنه في بحثٍ مضنٍ عن ابنته المفقودة وسط عالم الحفلات الصاخبة في المغرب، حيث تمتزج الحقيقة بالأسطورة في مشاهد حالمة تفيض بالشاعرية، وتغوص في أعماق الفقد والأمل والخلاص.

من جانبه، علق فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: " تجسد العروض الخاصة هذا العام جوهر رسالتنا في المهرجان، إذ نمنح مساحة للأعمال التي تتجاوز حدود الفن لتطرح قضايا إنسانية تمسّ الوجدان العالمي. فيلم -صوت هند رجب- يعبّر عن قوة السينما في رواية الحقيقة وتحريك الضمير الإنساني، بينما يقدّم -صراط- رؤية فنية آسرة تجمع بين الجمال البصري والعمق الفلسفي.

صوت هند رجب
البلد: تونس، فرنسا
الإخراج: كوثر بن هنية
فيلم "صوت هند رجب" هو عمل هجين يمزج ببراعة بين الوثائقي والدراما، يروي القصة المؤلمة لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر ست سنوات قُتلت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
في يناير 2024، حوصرت هند لساعات داخل سيارة بعد تعرّضها لإطلاق نار، محاطة بجثث أفراد عائلتها، لتكون الناجية الوحيدة. وخلال تلك الساعات، بقيت على تواصل مع متطوعي الهلال الأحمر الذين حاولوا عبور متاهة من الموافقات العسكرية والحكومية للوصول إليها.
يتجاوز الفيلم حدود السينما التقليدية ليصبح عملًا فنيًا مقاومًا وأثرًا إنسانيًا خالدًا. تقدّم كوثر بن هنية شهادةً صادقة ومؤرقة على مأساة الحرب، يتردّد صداها طويلًا في وجدان المشاهدين بعد انتهاء العرض.

صراط
البلد: إسبانيا، فرنسا
الإخراج: أوليفر لاكس
" صراط" مصطلح يشير إلى الجسر الغادر الممتدّ بين الجنّة والنّار. يقدّم المخرج أوليفر لاكس عملًا سينمائيًا مبهرًا يتناغم فيه الصوت والصورة في ملحمةٍ إنسانية آسرة.
يروي الفيلم رحلة أبٍ يصطحب ابنه في بحثٍ عن ابنته المفقودة وسط عالم الحفلات الرحّالة في المغرب، بينما تدور أحداث نهاية العالم خارج نطاق الشاشة.
يشارك سيرجي لوبيز في بطولة الفيلم إلى جانب طاقم من الممثلين غير المحترفين، في تجربةٍ سينمائية تتأرجح بين الضجيج والسكون، والحزن العميق والأمل الغامض.
اختارته إسبانيا لتمثيلها في جوائز الأوسكار لعام 2025، ونال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، ليُثبت مكانته كأحد أرفع الإنجازات السينمائية لهذا العام، وكتجربةٍ لا تُنسى تمزج بين الصوت والرؤية في انسجامٍ فريد.

صوت هند رجب فيلم صوت هند رجب مهرجان البحر الأحمر السينمائي

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

حزب العدل

محمد فؤاد: القائمة النسبية هي الطريق الحقيقي للديمقراطية

انتخابات مجلس النواب 2025

قيادية بالجبهة الوطنية: المشهد الانتخابي يؤكد نزاهة الدولة ووعي المواطن

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر.. نواب: تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

