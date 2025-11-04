أمير قطر وأمين الأمم المتحدة يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر، تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر القمة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين قطر ومنظمة الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وفي السياق ذاته، التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع عدد من قادة الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.



وأوضحت (قنا) أن أمير قطر التقى، كل على حدة، مع رئيس أوزبكستان الدكتور شوكت ميرضيائيف، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس كينيا الدكتور ويليام روتو، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس مونتينيجرو ياكوف ميلاتوفيتش.



وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر القمة، لاسيما ما يتعلق بدعم مخرجات المؤتمر في مجالات القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، والتحول الاقتصادي، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلدانهم في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.