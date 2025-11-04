إصابة 5 أشخاص في سقوط منشر غسيل بمنزل بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في سقوط منشر غسيل بمنزل بعزبة الأسيوطي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط منشر غسيل بمنزل بعزبة الأسيوطي ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز و الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص، سقوط منشر غسيل بمنزل بعزبة الأسيوطي أسفر عن إصابة كلا من، سامية شاكر عبد الشافي 20 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، و شعبان عيد محمود ،22 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و حسام علاء أحمد، 11 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، و سجى محمد علي، 40 يوما، غيبوبة، و محمد عبدالله أحمد، عامان ، كدمات متفرقة بالجسم.



وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.