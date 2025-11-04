لاعب باريس سان جيرمان يفوز بجائزة الفتى الذهبي 2025

أعلنت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية تتويج اللاعب الفرنسي الشاب ديزيري دوي، جناح نادي باريس سان جيرمان، بجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" لعام 2025، والممنوحة سنويًا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في قارة أوروبا.

وجاء تتويج دوي بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع باريس سان جيرمان، والذي شهد هيمنة كاملة على البطولات المحلية والأوروبية، حيث توّج النادي الباريسي بخمس بطولات هي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ النادي.

وكان الفريق قريبًا من تحقيق السداسية التاريخية، لكنه خسر لقب كأس العالم للأندية 2025 أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا.

ورغم تعرضه لإصابة مؤخرًا، خطف ديزيري دوي الأضواء بأدائه المميز مع باريس سان جيرمان، متفوقًا على منافسيه في سباق الجائزة وهم:

دين هويسن، باو كوبارسي، أردا جولر، وفرانكو ماستانتونو.