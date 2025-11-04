قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
لاعب باريس سان جيرمان يفوز بجائزة الفتى الذهبي 2025

أعلنت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية تتويج اللاعب الفرنسي الشاب ديزيري دوي، جناح نادي باريس سان جيرمان، بجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" لعام 2025، والممنوحة سنويًا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في قارة أوروبا.

وجاء تتويج دوي بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع باريس سان جيرمان، والذي شهد هيمنة كاملة على البطولات المحلية والأوروبية، حيث توّج النادي الباريسي بخمس بطولات هي: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ النادي.

وكان الفريق قريبًا من تحقيق السداسية التاريخية، لكنه خسر لقب كأس العالم للأندية 2025 أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا.

ورغم تعرضه لإصابة مؤخرًا، خطف ديزيري دوي الأضواء بأدائه المميز مع باريس سان جيرمان، متفوقًا على منافسيه في سباق الجائزة وهم:
دين هويسن، باو كوبارسي، أردا جولر، وفرانكو ماستانتونو.

