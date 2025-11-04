فايز فرحات: المتحف الكبير رمزًا للحضور المصري العالمي

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا عالميًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنه حقق مكاسب ضخمة لمصر على صعيد القوة الناعمة، بعدما نجح في جذب أنظار العالم إلى حدث ثقافي فريد يوحد الاهتمام الدولي حول مصر وحضارتها.



وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن المتحف المصري الكبير سيجذب ملايين الزوار سنويًا، بما يعزز نصيب مصر من حركة السياحة الدولية.



وأضاف أن مصر تمتلك أغنى مخزون أثري في العالم، ومع افتتاح المتحف الكبير تستعيد موقعها الريادي في مجال السياحة الثقافية، بما يضمن تعزيز تدفقات الزوار وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.



وأشار فرحات إلى أن التغطية الإعلامية العالمية الواسعة للحدث عكست حجم الاهتمام الدولي بمصر، موضحًا أن المتحف لا يمثل مجرد صرح أثري ضخم، بل رمزًا للحضور المصري العالمي وتجسيدًا للدور الثقافي والدبلوماسي لمصر في العالم.



واختتم موضحًا أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أعظم المشروعات الحضارية في العصر الحديث، إذ يجسد رؤية الدولة المصرية لحماية وصون التراث الإنساني، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث تم ربطه بشبكة طرق حديثة، ويجري إنشاء محطة مترو أمامه مباشرة ضمن الخط الرابع للمترو، ما يجعله وجهة متكاملة للثقافة والسياحة العالمية.