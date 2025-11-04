قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فايز فرحات: المتحف الكبير رمزًا للحضور المصري العالمي

المتحف المصري
المتحف المصري
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا عالميًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنه حقق مكاسب ضخمة لمصر على صعيد القوة الناعمة، بعدما نجح في جذب أنظار العالم إلى حدث ثقافي فريد يوحد الاهتمام الدولي حول مصر وحضارتها.


وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن المتحف المصري الكبير سيجذب ملايين الزوار سنويًا، بما يعزز نصيب مصر من حركة السياحة الدولية.


وأضاف أن مصر تمتلك أغنى مخزون أثري في العالم، ومع افتتاح المتحف الكبير تستعيد موقعها الريادي في مجال السياحة الثقافية، بما يضمن تعزيز تدفقات الزوار وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.


وأشار فرحات إلى أن التغطية الإعلامية العالمية الواسعة للحدث عكست حجم الاهتمام الدولي بمصر، موضحًا أن المتحف لا يمثل مجرد صرح أثري ضخم، بل رمزًا للحضور المصري العالمي وتجسيدًا للدور الثقافي والدبلوماسي لمصر في العالم.


واختتم موضحًا أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أعظم المشروعات الحضارية في العصر الحديث، إذ يجسد رؤية الدولة المصرية لحماية وصون التراث الإنساني، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث تم ربطه بشبكة طرق حديثة، ويجري إنشاء محطة مترو أمامه مباشرة ضمن الخط الرابع للمترو، ما يجعله وجهة متكاملة للثقافة والسياحة العالمية.

محمد فايز فرحات المتحف المصري المتحف المصري الكبير حدث ثقافي القوة الناعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش نظرة الإسلام إلى الآثار والحضارات القديمة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

الشيخ رمضان عبدالمعز

ده أدب النبوة.. رمضان عبدالمعز: النبي كان أكثر الناس تواضعًا رغم أنه سيد الخلق

بالصور

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد