صحة الإسكندرية تؤكد العمل في تناغم مع الهيئات العلاجية بالمحافظة

أكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، أن العمل بتم في تناغم مع الهيئات الصحية المختلفة في المحافظة؛ التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، عبر تبادل الخبرات الطبية والاستفادة من الكفاءات من الأطباء، بما يصب في مصلحة المواطن السكندري.



وأشار وكيل الوزارة -خلال زيارته لكلٍ من "مستشفى كرموز" التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومستشفى "أحمد ماهر" التابعة للمؤسسة العلاجية اليوم الثلاثاء- إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اعتماد محافظ الإسكندرية أحمد خالد لتشكيل المجلس الصحي للمحافظة، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود بين جميع الهيئات الطبية بالإسكندرية وتعزيز التعاون بينها، وهي خطوة جاءت تثمينا لأهمية التنسيق والتكامل بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية.

