شريف عامر: فخور بعضويتي بمجلس أمناء المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي شريف عامر، أن المتحف المصري الكبير استقبل آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم في يوم افتتاحه الأول، مشيرًا إلى أن مشهد الافتتاح كان بمثابة "أسبوع كامل مرتبط بالحاضر والتاريخ"، وجاء بعد فترة تشغيل تجريبية امتدت لأشهر، منوهًا بأنه يشعر بامتنان كبير لكونه أحد الحاضرين في لحظة الافتتاح.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "أنا واحد من القلائل الذين تشرفوا بأن يكونوا جزءًا من هذا الحدث العظيم، وممتن فوق الوصف لوجودي في مجلس أمناء المتحف، منذ القرار الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجديد الثقة هذا العام"، موضحًا أنه اعتاد على عدم الخلط بين الأدوار المهنية والشخصية، قائلًا: "كنت في الافتتاح بصفتي عضوًا في مجلس الأمناء، وشاهدت تفاصيل كثيرة في تلك اللحظة التاريخية، ربما بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا قساة في نقدنا لأنفسنا".

وأشار شريف عامر، إلى أن الأخطاء التقنية التي حدثت في التغطية التلفزيونية لافتتاح المتحف هي "أمور طبيعية" تحدث في كبرى الفعاليات العالمية، موضحًا أن "مثل هذه الأخطاء حدثت في حفل توزيع جوائز الأوسكار نفسه"، داعيًا إلى أن يكون هناك قدر من التسامح في تقييم الأداء الإعلامي، مؤكدًا أن المصلحة العامة كانت دائمًا هي الهدف.

وتابع: "جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود تمت "بصورة سلسة ومنظمة للغاية"، حركة الدخول والخروج منذ الخامسة وحتى السابعة والنصف مساءً يوم الافتتاح سارت بانسيابية تامة، وأن الانطباع الإيجابي عن الحفل تحقق بوضوح لدى الحاضرين، مشيدًا بجهود الشباب المشاركين في التنظيم، "عملوا أيامًا طويلة بجهد كبير، وكانوا أكثر الناس سعادة وفخرًا بنجاح هذا الحدث العالمي".