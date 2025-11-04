قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر: فخور بعضويتي بمجلس أمناء المتحف المصري الكبير

الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر
محمود محسن

أكد الإعلامي شريف عامر،  أن المتحف المصري الكبير استقبل آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم في يوم افتتاحه الأول، مشيرًا إلى أن مشهد الافتتاح كان بمثابة "أسبوع كامل مرتبط بالحاضر والتاريخ"، وجاء بعد فترة تشغيل تجريبية امتدت لأشهر، منوهًا بأنه يشعر بامتنان كبير لكونه أحد الحاضرين في لحظة الافتتاح.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "أنا واحد من القلائل الذين تشرفوا بأن يكونوا جزءًا من هذا الحدث العظيم، وممتن فوق الوصف لوجودي في مجلس أمناء المتحف، منذ القرار الأول للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجديد الثقة هذا العام"، موضحًا أنه اعتاد على عدم الخلط بين الأدوار المهنية والشخصية، قائلًا: "كنت في الافتتاح بصفتي عضوًا في مجلس الأمناء، وشاهدت تفاصيل كثيرة في تلك اللحظة التاريخية، ربما بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا قساة في نقدنا لأنفسنا".

وأشار شريف عامر، إلى أن الأخطاء التقنية التي حدثت في التغطية التلفزيونية لافتتاح المتحف هي "أمور طبيعية" تحدث في كبرى الفعاليات العالمية، موضحًا أن "مثل هذه الأخطاء حدثت في حفل توزيع جوائز الأوسكار نفسه"، داعيًا إلى أن يكون هناك قدر من التسامح في تقييم الأداء الإعلامي، مؤكدًا أن المصلحة العامة كانت دائمًا هي الهدف.

وتابع: "جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود تمت "بصورة سلسة ومنظمة للغاية"، حركة الدخول والخروج منذ الخامسة وحتى السابعة والنصف مساءً يوم الافتتاح سارت بانسيابية تامة، وأن الانطباع الإيجابي عن الحفل تحقق بوضوح لدى الحاضرين، مشيدًا بجهود الشباب المشاركين في التنظيم، "عملوا أيامًا طويلة بجهد كبير، وكانوا أكثر الناس سعادة وفخرًا بنجاح هذا الحدث العالمي".

شريف عامر المتحف المصري الكبير العالم مجلس أمناء المتحف الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

ترشيحاتنا

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. تحديث One UI 8 يصل في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج وبمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

تحديث Android 16

تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

شركة هونر

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد