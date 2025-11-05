قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس الجمهورية القيرغيزية
بتهمة نشر مقاطع فيديو بها ألفاظ خادشة للحياء.. «أم مكة» تواجه هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البرلمان العربي يشارك بورشة لمكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب

جانب من الورشة التدريبية
جانب من الورشة التدريبية
الديب أبوعلي

شارك البرلمان العربي في أعمال الورشة التدريبية البرلمانية حول تدابير التشريعات والسياسات لمكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لأغراض الإرهاب والتطرف العنيف، التي تُعقد في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر 2025م.

ومثل النائب علي الخلايلة البرلمان العربي في هذه الفعالية، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري ومجلس الأعيان الأردني وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذه الفعالية انطلاقًا من شراكته الوثيقة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وانطلاقًا من حرصه على تعزيز الدور التشريعي للبرلمانات العربية في مواجهة الاستخدامات الخطيرة للتقنيات الحديثة ومن بينها الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإرهابية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والسلام والأمن الدوليين.

وأوضح النائب علي الخلايلة، أن المشاركين في هذه الورشة التدريبية سوف يبحثون أطر التعاون البرلماني العربي في إعداد التشريعات والسياسات الكفيلة بالتصدي للإرهاب والتطرف العنيف في الفضاء الرقمي، إلى جانب سبل بناء القدرات البرلمانية في التعامل مع تحديات الثورة التكنولوجية.

البرلمان العربي الذكاء الاصطناعي الإرهاب مدينة عمّان المملكة الأردنية الهاشمية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مجلس الشورى القطري مجلس الأعيان الأردني برلمان البحر الأبيض المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

محاكمة شقيقين متهمين بإنهاء حياة عامل انتقامًا منه بالعمرانية .. اليوم

ام مكة

ألفاظ خادشة للحياء .. تفاصيل محاكمة «أم مكة» بائعة الفسيخ .. اليوم

هدير

استئناف هدير عبدالرازق على حكم حبسها في قضية دهس شاب .. اليوم

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد