البرلمان العربي يشارك بورشة لمكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب

شارك البرلمان العربي في أعمال الورشة التدريبية البرلمانية حول تدابير التشريعات والسياسات لمكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لأغراض الإرهاب والتطرف العنيف، التي تُعقد في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر 2025م.

ومثل النائب علي الخلايلة البرلمان العربي في هذه الفعالية، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري ومجلس الأعيان الأردني وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذه الفعالية انطلاقًا من شراكته الوثيقة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وانطلاقًا من حرصه على تعزيز الدور التشريعي للبرلمانات العربية في مواجهة الاستخدامات الخطيرة للتقنيات الحديثة ومن بينها الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإرهابية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والسلام والأمن الدوليين.

وأوضح النائب علي الخلايلة، أن المشاركين في هذه الورشة التدريبية سوف يبحثون أطر التعاون البرلماني العربي في إعداد التشريعات والسياسات الكفيلة بالتصدي للإرهاب والتطرف العنيف في الفضاء الرقمي، إلى جانب سبل بناء القدرات البرلمانية في التعامل مع تحديات الثورة التكنولوجية.