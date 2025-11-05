كن أول من يشاهد سيارة BMW iX4 الجديدة.. صور

أفادت تقارير حديثة بأن BMW تختبر حاليًا نموذجًا أوليًا لسيارتها القادمة iX4، وهي أول SUV-كوبيه كهربائية كاملة من الشركة تعتمد على منصة Neue Klasse #الجديدة، في إطار خطة واسعة لتعزيز التوجه نحو السيارات الكهربائية.

نهاية الجيل الحالي لـ X4 وبداية عهد كهربائي

ومن المتوقع أن ينهي الجيل الحالي من طراز X4 الذي يعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إنتاجه قريبًا، مع عدم وجود نسخة ثالثة من هذا النوع..

في المقابل، تأتي iX4 كبديل صديق للبيئة، بالكامل كهربائي، لتجسد مستقبل السيارة الكوبيه SUV ضمن عائلة بي إم دبليو.

وتعتمد iX4 على منصة Neue Klasse، وهي بنية كهربائية متقدمة من بي إم دبليو تم تصميمها خصيصًا للمركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تستخدم الجيل السادس من بطاريات Gen6، التي توفر مدى أكبر وسرعة شحن أعلى مقارنة بالبطاريات التقليدية، مقارنةً بالخلايا البنية السابقة.

وتظهر صور التجسس التي تم رصدها حضورًا قويًا لـ iX4، مع أقواس عجلات عضلية وتصميم سقف منحني يُبرز طابع الكوبيه الرياضي.

كما تبرز مقابض الأبواب المدمجة بتقنية “Flush” مثل تلك الموجودة في iX3، ما يمنح السيارة مظهرًا نظيفًا وانسيابيًا. في الواجهة الأمامية، يبدو أنها ستحافظ على توقيع “الكليّات المزدوجة” (kidney grille) ولكن في شكل جديد يليق بعصر EV، مع فتحات هواء نشطة أسفل الصدام.

ومن الداخل، يُتوقع أن تشابه iX4 تصميم iX3 الجديدة جدًا، مع نظام iDrive X الحديث وشاشة ضخمة بقياس 17.9 بوصة تسيطر على وحدة المعلومات والترفيه.

كما ستكون هناك شاشة “Panoramic Vision” تُعرض البيانات مباشرة على الزجاج الأمامي، ما يعزز من تجربة القيادة الرقمية الحديثة.

وبحسب بعض المصادر، من المحتمل أن تتوفر iX4 بإصدارات دفع خلفي (RWD) وكذلك دفع رباعي (AWD)، مما يمنح مرونة كبيرة في الأداء حسب الفئة. كما أن المنصة الجديدة تدعم بنية كهربائية متقدمة من حيث الأداء، الشحن، والطاقة.

جدول الإنتاج وموعد الإطلاق

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج iX4 في نهاية عام 2026، على أن تطرح أولى النماذج في 2027، مع تجميعها في مصنع بي إم دبليو الجديد في ديبريسين، المجر. هذه الخطوة تأتي مع إطلاق iX3 أيضًا على نفس المنصة، كجزء من استراتيجية Neue Klasse.

إحدى أبرز التحديات التي قد تواجه iX4 هي تحقيق التوازن بين التصميم الرياضي والكفاءة الكهربائية، خصوصًا مع سقف الكوبيه المنخفض. كما أن السوق يتجه بسرعة نحو EV، لكن المنافسة قوية جدًا من علامات EV الأخرى.