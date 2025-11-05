قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يؤكد حرصه على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لطلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا على المستثمرين
إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كن أول من يشاهد سيارة BMW iX4 الجديدة.. صور

Bmw
Bmw
عزة عاطف

أفادت تقارير حديثة بأن BMW تختبر حاليًا نموذجًا أوليًا لسيارتها القادمة iX4، وهي أول SUV-كوبيه كهربائية كاملة من الشركة تعتمد على منصة Neue Klasse #الجديدة، في إطار خطة واسعة لتعزيز التوجه نحو السيارات الكهربائية. 

نهاية الجيل الحالي لـ X4 وبداية عهد كهربائي

ومن المتوقع أن ينهي الجيل الحالي من طراز X4 الذي يعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إنتاجه قريبًا، مع عدم وجود نسخة ثالثة من هذا النوع.. 

في المقابل، تأتي iX4 كبديل صديق للبيئة، بالكامل كهربائي، لتجسد مستقبل السيارة الكوبيه SUV ضمن عائلة بي إم دبليو.

وتعتمد iX4 على منصة Neue Klasse، وهي بنية كهربائية متقدمة من بي إم دبليو تم تصميمها خصيصًا للمركبات الكهربائية. 

ومن المتوقع أن تستخدم الجيل السادس من بطاريات Gen6، التي توفر مدى أكبر وسرعة شحن أعلى مقارنة بالبطاريات التقليدية، مقارنةً بالخلايا البنية السابقة. 

وتظهر صور التجسس التي تم رصدها حضورًا قويًا لـ iX4، مع أقواس عجلات عضلية وتصميم سقف منحني يُبرز طابع الكوبيه الرياضي.  

كما تبرز مقابض الأبواب المدمجة بتقنية “Flush” مثل تلك الموجودة في iX3، ما يمنح السيارة مظهرًا نظيفًا وانسيابيًا.  في الواجهة الأمامية، يبدو أنها ستحافظ على توقيع “الكليّات المزدوجة” (kidney grille) ولكن في شكل جديد يليق بعصر EV، مع فتحات هواء نشطة أسفل الصدام. 

ومن الداخل، يُتوقع أن تشابه iX4 تصميم iX3 الجديدة جدًا، مع نظام iDrive X الحديث وشاشة ضخمة بقياس 17.9 بوصة تسيطر على وحدة المعلومات والترفيه.

كما ستكون هناك شاشة “Panoramic Vision” تُعرض البيانات مباشرة على الزجاج الأمامي، ما يعزز من تجربة القيادة الرقمية الحديثة. 

وبحسب بعض المصادر، من المحتمل أن تتوفر iX4 بإصدارات دفع خلفي (RWD) وكذلك دفع رباعي (AWD)، مما يمنح مرونة كبيرة في الأداء حسب الفئة.  كما أن المنصة الجديدة تدعم بنية كهربائية متقدمة من حيث الأداء، الشحن، والطاقة. 

جدول الإنتاج وموعد الإطلاق

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج iX4 في نهاية عام 2026، على أن تطرح أولى النماذج في 2027، مع تجميعها في مصنع بي إم دبليو الجديد في ديبريسين، المجر.  هذه الخطوة تأتي مع إطلاق iX3 أيضًا على نفس المنصة، كجزء من استراتيجية Neue Klasse. 

إحدى أبرز التحديات التي قد تواجه iX4 هي تحقيق التوازن بين التصميم الرياضي والكفاءة الكهربائية، خصوصًا مع سقف الكوبيه المنخفض. كما أن السوق يتجه بسرعة نحو EV، لكن المنافسة قوية جدًا من علامات EV الأخرى.

BMW BMW iX4 سعر سيارات ااغاز سيارات مواصفات بي إم دبليو iX4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

صورة ارشيفية

لعنة الفراعنة بين الأسطورة والعلم .. حكاية بدأت من جدار مقبرة توت عنخ آمون

محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال

محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد