النفط يتراجع مع تصاعد المخاوف من تخمة الإمدادات وارتفاع المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم "الأربعاء"، تحت ضغط المخاوف المستمرة بشأن تخمة محتملة في المعروض العالمي، كما عززت بيانات صناعية تُظهر ارتفاعًا كبيرًا في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف من ضعف الطلب.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن خام برنت تسليم يناير تراجع بنسبة 0.6% إلى 64.06 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 59.88 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 2.4 مليون برميل، وغالبًا ما تعكس هذه البيانات الاتجاه ذاته في التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية المنتظر صدوره لاحقًا اليوم.

وأثار هذا الارتفاع الحاد في المخزونات مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل تعطّل حركة الطيران في أجزاء واسعة من البلاد بسبب استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي يبدو أنه سيطول مع استمرار الجمود في مجلس الشيوخ حول إقرار تمويل إضافي.

كانت الأسعار قد قفزت في بداية الأسبوع بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك+" تعليق الزيادات المخطط لها في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026 إلا أن هذا القرار لم يبدد القلق في الأسواق بشأن تخمة المعروض، وسط حالة عدم يقين أوسع حول آفاق الاقتصاد الأمريكي واستمرار هشاشة الهدنة التجارية مع الصين، إلى جانب قوة الدولار الذي صعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما زاد من الضغوط على أسعار النفط.