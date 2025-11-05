النفط يتراجع مع تصاعد المخاوف من تخمة الإمدادات وارتفاع المخزون الأمريكي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
وزير الخارجية الروسي: التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تزيد التوتر
أخبار العالم

أ ش أ

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم "الأربعاء"، تحت ضغط المخاوف المستمرة بشأن تخمة محتملة في المعروض العالمي، كما عززت بيانات صناعية تُظهر ارتفاعًا كبيرًا في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف من ضعف الطلب.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن خام برنت تسليم يناير تراجع بنسبة 0.6% إلى 64.06 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 59.88 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 2.4 مليون برميل، وغالبًا ما تعكس هذه البيانات الاتجاه ذاته في التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية المنتظر صدوره لاحقًا اليوم.

وأثار هذا الارتفاع الحاد في المخزونات مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل تعطّل حركة الطيران في أجزاء واسعة من البلاد بسبب استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي يبدو أنه سيطول مع استمرار الجمود في مجلس الشيوخ حول إقرار تمويل إضافي.

كانت الأسعار قد قفزت في بداية الأسبوع بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك+" تعليق الزيادات المخطط لها في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026 إلا أن هذا القرار لم يبدد القلق في الأسواق بشأن تخمة المعروض، وسط حالة عدم يقين أوسع حول آفاق الاقتصاد الأمريكي واستمرار هشاشة الهدنة التجارية مع الصين، إلى جانب قوة الدولار الذي صعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما زاد من الضغوط على أسعار النفط.

