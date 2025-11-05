تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 8 سفن، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 1775 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و918 طنا، شملت 7683 طن ذرة و16ألفا و260 طن حديد و1119 طن خشب زان و3556 طن فول صويا و3760 طن خردة و4300 طن سكر و8237 طن قمح و2003 طن فول.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 613 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 240 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1901 حاوية مكافئة.



وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 101 ألف وطنين، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42 ألفا و843 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4403 حركات.

