خطوة بخطوة .. طريقة تحضير الشكشوكة

تسعى العديد من ربات البيوت لعمل وجبات خفيفة واقتصادية خصوصا التي لا تحتاج وقتًا طويلًا لتحضيرها ومن أبرز هذه الأكلات الشكشوكة وقد قدم الشيف الشربيني طريقة سهلة لتحضيرها .

مكونات وجبة الشكشوكة:



2 ملاعق كبيرة زيت زيتون .

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة .

2 فصوص ثوم مهروسة.

1 فلفل أخضر متوسط ​​الحجم، مقطع إلى شرائح.

4 حبات طماطم ناضجة، مقشرة ومفرومة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل حسب الذوق.

4-6 بيض (حسب عدد الأشخاص).

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة عمل الشكشوكة :

قم بتسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة .

ثم قم بإضافة البصل المفروم والثوم المهروس إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين، لمدة 5 دقائق.

وبعدها أضف شرائح الفلفل الأخضر واستمر في القلب لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح طرية.

وبعد ذلك أضف الطماطم المفرومة إلى المقلاة وقلبها مع الخضار لمدة 5 دقائق حتى تطهى وتصبح متماسكة.

ثم أضف التوابل، بما في ذلك الكمون والبابريكا والملح والفلفل حسب الذوق وقم بتقليب المكونات جيدًا لضمان توزيعها جيدًا .

ثم قم بعمل فتحات في الخليط المطبوخ بواسطة ملعقة خشبية، ثم اكسر البيض وأضفه واحدًا تلو الآخر في الفتحات.

وبعدها قم بتغطية المقلاة واتركها على نار متوسطة-منخفضة لمدة 5-7 دقائق أو حتى يتم تجميد البيض.