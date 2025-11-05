قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة .. طريقة تحضير الشكشوكة

الشكشوكة
الشكشوكة
قسم المرأة

تسعى العديد من ربات البيوت لعمل وجبات خفيفة واقتصادية خصوصا التي لا تحتاج وقتًا طويلًا لتحضيرها ومن أبرز هذه الأكلات الشكشوكة وقد قدم الشيف الشربيني طريقة سهلة لتحضيرها .

مكونات وجبة الشكشوكة:


2 ملاعق كبيرة زيت زيتون .
1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة .
2 فصوص ثوم مهروسة.
1 فلفل أخضر متوسط ​​الحجم، مقطع إلى شرائح.
4 حبات طماطم ناضجة، مقشرة ومفرومة.
1 ملعقة صغيرة كمون.
1 ملعقة صغيرة بابريكا.
ملح وفلفل حسب الذوق.
4-6 بيض (حسب عدد الأشخاص).
2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة عمل الشكشوكة :

قم بتسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة .

ثم قم بإضافة البصل المفروم والثوم المهروس إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين، لمدة 5 دقائق.

وبعدها أضف شرائح الفلفل الأخضر واستمر في القلب لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح طرية.

وبعد ذلك أضف الطماطم المفرومة إلى المقلاة وقلبها مع الخضار لمدة 5 دقائق حتى تطهى وتصبح متماسكة.

ثم أضف التوابل، بما في ذلك الكمون والبابريكا والملح والفلفل حسب الذوق وقم بتقليب المكونات جيدًا لضمان توزيعها جيدًا .

ثم قم بعمل فتحات في الخليط المطبوخ بواسطة ملعقة خشبية، ثم اكسر البيض وأضفه واحدًا تلو الآخر في الفتحات.

وبعدها قم بتغطية المقلاة واتركها على نار متوسطة-منخفضة لمدة 5-7 دقائق أو حتى يتم تجميد البيض.

