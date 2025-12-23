وزير الخارجية يؤكد أهمية زيارة الرئيس التركي أردوغان المرتقبة إلى مصر

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي حول دعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وقالت الخارجية، إن اتصال عبدالعاطي ونظيره التركي تناول الترتيبات الجارية لزيارة أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لترؤسه مع الرئيس السيسى الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.



وأكد وزير الخارجية أهمية زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى مصر في البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية خلال الفترة الأخيرة والتطلع أن تسهم فى دعم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري.



وأوضح وزير الخارجية أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وشدد على ضرورة تدشين لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين في غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل صلاحياتها ومسؤولياتها.



وشدد وزير الخارجية على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار مع التأكيد على الرفض الكامل لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية.



أكد وزير الخارجية على أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في سوريا منوها بضرورة خفض التصعيد مع تغليب الحلول السياسية والحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار ورفض أي ممارسات تمس أمن المدنيين.



