قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية يؤكد أهمية زيارة الرئيس التركي أردوغان المرتقبة إلى مصر

البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي حول دعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.


وقالت الخارجية، إن اتصال عبدالعاطي ونظيره التركي تناول الترتيبات الجارية لزيارة أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لترؤسه مع الرئيس السيسى الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.


وأكد وزير الخارجية أهمية زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى مصر في البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية خلال الفترة الأخيرة والتطلع أن تسهم فى دعم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري.


وأوضح وزير الخارجية أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وشدد على ضرورة تدشين لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين في غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل صلاحياتها ومسؤولياتها.


وشدد وزير الخارجية على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار مع التأكيد على الرفض الكامل لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية.


أكد وزير الخارجية على أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في سوريا منوها بضرورة خفض التصعيد مع تغليب الحلول السياسية والحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار ورفض أي ممارسات تمس أمن المدنيين.


 

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

محمد عبد الحميد

معلومات صادمة عن سبب وفاة الماكير محمد عبد الحميد

أرشيفية

خطوبة تنتهي في المحكمة.. صيني يقاضي خطيبته لأنها تأكل كثيرًا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

