السنباطي تمنح الفلسطينية ريتاج جحا لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

استقبلت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، الدكتورة سحر السنباطي، الطفلة الفلسطينية ريتاج جحا، التي جاءت إلى مصر لتلقي العلاج بعد أن فقدت أسرتها خلال الأحداث المؤلمة في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر الجاري.



وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة سحر السنباطي بالطفلة ريتاج، مؤكدة أن استقبالها يجسد رسالة مصر الإنسانية تجاه أشقائها، وانطلاقا من دورها الريادي في دعم قضايا الطفولة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بأن الطفل هو مستقبل الأمة وأساس استدامة السلام والتنمية.



وأشارت إلى أن دعم مصر لأطفال فلسطين ، يأتي امتدادا لموقفها الثابت كأرض للسلام، وانحيازها الدائم للإنسانية، تأكيدا على التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأطفال على أرضها دون تمييز.



وقدمت الدكتورة سحر السنباطي عددا من الهدايا العينية للطفلة ريتاج، مشيدة بشجاعتها وقوة إرادتها، كما أعلنت تنصيبها «سفيرة من سفراء المجلس للطفولة» تقديرا لصمودها، فهي تمثل صوت أطفال فلسطين والعالم في المحبة والسلام.



من جانبها، أعربت الطفلة ريتاج جحا عن سعادتها بلقاء الدكتورة سحر السنباطي، وتقديرها الكبير لمصر وشعبها، كما أعربت عن شكرها وامتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في وقف الحرب ونشر السلام، ودعمه المتواصل لأطفال فلسطين، مؤكدة أنها ستظل تحمل لمصر كل الحب والتقدير لما وجدته من رعاية واحتواء إنساني صادق.

وأكدت الطفلة ريتاج جحا، أن جلوسها إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية «مصر وطن السلام» يعد وساما غاليا على قلبها، ويجسد مكانة الطفل الفلسطيني في قلب مصر قيادة وشعبا.

وشهد اللقاء حضور نائب رئيس المجلس ، والدكتورة رحاب الفخراني، رئيسة مبادرة «إنت الأهم»، وأسماء خليل منسقة المبادرة.

