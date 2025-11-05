بعد إقالته.. العاملون بمستشفى سرس الليان يودعون رئيسهم بالدموع والورود

سادت حالة من الحزن بين العاملون بمستشفى سرس الليان في محافظة المنوفية، اثناء وداع الدكتور احمد السرسي مدير مستشفى سرس الليان أثناء قيامه بإنهاء إجراءات عمله.

وقام العاملون بالمستشفى بعمل ممر شرفي بالورود والدموع اثناء نزول الدكتور احمد السرسي مدير مستشفى سرس الليان.

ولم يتمالك مدير المستشفى دموعه اثناء توديعه من العاملين بالمستشفي وانهاء إجراءات عمله.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد اصدر قرارا باقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى سرس الليان العام، من منصبه، بعد زيارة مفاجئة للمستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال تفقده ، أعرب محافظ المنوفية عن استيائه من أداء شركة الأمن بالمستشفى وعدم تحقيق الانضباط العام ووجه بمراجعة شاملة لموقف الشركة والعرض عليه لضمان توفير جو من الهدوء والراحة للمرضي، كما قرر إحالة 84 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى.

وتفقد محافظ المنوفية العيادات الداخلية وعيادة الفرز والعناية المركزة وعيادة العقر والتأكد بنفسه من توافر كافة الأمصال اللازمة ، كما قام بالاطلاع على دفتر سجل حالات المترددين وأجرى حوارا مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى التعامل الفوري للأطقم الطبية منذ دخولهم المستشفى تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة ورعاية طبية متميزة.

فيما أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة أنه بناء على تكليف المحافظ سيقوم بتعيين مدير جديد وإعادة الانضباط للمستشفى من أجل مصلحة المرضى.