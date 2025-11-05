الأوقاف تعلن عن أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام 2025

تُعلن وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام ٢٠٢٥م (المجموعة الثانية)، من مديريات أوقاف: (الإسكندرية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – البحر الأحمر – الشرقية – القليوبية – المنوفية – المنيا).

وتدعو الوزارة الناجحين إلى سرعة استكمال ملفاتهم تمهيدًا لاعتمادهم رسميًا ضمن خطباء المكافأة على بند التحسين، على أن تشمل الأوراق المطلوبة: أصل المؤهل، وصورة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين حديثتين، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة.



وللاطلاع على كافة التفاصيل، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news

فى سياق أخر.. شاركت وزارة الأوقاف في الندوة التوعوية التي نظمتها كلية العلوم بجامعة القاهرة، تحت عنوان: "معًا ضد الإدمان"، وتناول خلالها الدكتور إبراهيم شعبان المرشدي - مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، عددًا من المحاور المهمة التي تعزز الوعي بخطورة الإدمان وطرق الوقاية منه في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية.

كما استعرض في مستهل حديثه مفهوم حفظ الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لصيانتها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض، والمال، مشيرًا إلى أن العقل يمثل جوهر التكليف ومناط المسؤولية في الإسلام؛ حيث قال الإمام الغزالي: "وما قسم الله لخلقه حظًّا أفضل من العقل واليقين، والعقل مع الشرع نور على نور"، كما أشار الماوردي إلى مكانة العقل حين قال: "وكانت الملوك إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل".

ثم تناول فضيلته أسباب الإدمان وخطره، موضحًا أن المخدرات سُمّيت بذلك لأنها تُغطي العقل وتفقد الإنسان وعيه، وعرّفها ابن حجر بأنها "كل ما يؤدي إلى تغطية العقل أو فتور البدن"، مبينًا أن من أبرز أسباب الإدمان صحبة السوء، وضعف الوازع الديني، والمشكلات الأسرية، وضغوط العمل، والوحدة، والفراغ. واستشهد بقول النبي ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُشرب عليها الخمر".

وفي ختام الندوة أكد الدكتور إبراهيم المرشدي ضرورة التعامل الإنساني مع المدمن، داعيًا إلى القرب منه لا النفور عنه، ومعاملته على أنه مبتلى يحتاج إلى الدعم والمساندة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تُظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك".

تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي المجتمعي ومواجهة ظاهرة الإدمان بمنهج تربوي ودعوي راقٍ، يعزز قيم المسئولية والانتماء ويحمي الشباب من المخاطر الفكرية والسلوكية.