محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الأوقاف تعلن عن أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام 2025

وزير الاوقاف الدكتور أسامة الازهري
وزير الاوقاف الدكتور أسامة الازهري
إيمان طلعت

تُعلن وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام ٢٠٢٥م (المجموعة الثانية)، من مديريات أوقاف: (الإسكندرية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – البحر الأحمر – الشرقية – القليوبية – المنوفية – المنيا).

وتدعو الوزارة الناجحين إلى سرعة استكمال ملفاتهم تمهيدًا لاعتمادهم رسميًا ضمن خطباء المكافأة على بند التحسين، على أن تشمل الأوراق المطلوبة: أصل المؤهل، وصورة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين حديثتين، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة.


وللاطلاع على كافة التفاصيل، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news

فى سياق أخر.. شاركت وزارة الأوقاف في الندوة التوعوية التي نظمتها كلية العلوم بجامعة القاهرة، تحت عنوان: "معًا ضد الإدمان"، وتناول خلالها الدكتور إبراهيم شعبان المرشدي - مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، عددًا من المحاور المهمة التي تعزز الوعي بخطورة الإدمان وطرق الوقاية منه في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية.

كما استعرض في مستهل حديثه مفهوم حفظ الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لصيانتها، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض، والمال، مشيرًا إلى أن العقل يمثل جوهر التكليف ومناط المسؤولية في الإسلام؛ حيث قال الإمام الغزالي: "وما قسم الله لخلقه حظًّا أفضل من العقل واليقين، والعقل مع الشرع نور على نور"، كما أشار الماوردي إلى مكانة العقل حين قال: "وكانت الملوك إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل".

ثم تناول فضيلته أسباب الإدمان وخطره، موضحًا أن المخدرات سُمّيت بذلك لأنها تُغطي العقل وتفقد الإنسان وعيه، وعرّفها ابن حجر بأنها "كل ما يؤدي إلى تغطية العقل أو فتور البدن"، مبينًا أن من أبرز أسباب الإدمان صحبة السوء، وضعف الوازع الديني، والمشكلات الأسرية، وضغوط العمل، والوحدة، والفراغ. واستشهد بقول النبي ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُشرب عليها الخمر".

وفي ختام الندوة أكد الدكتور إبراهيم المرشدي ضرورة التعامل الإنساني مع المدمن، داعيًا إلى القرب منه لا النفور عنه، ومعاملته على أنه مبتلى يحتاج إلى الدعم والمساندة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تُظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك".

تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي المجتمعي ومواجهة ظاهرة الإدمان بمنهج تربوي ودعوي راقٍ، يعزز قيم المسئولية والانتماء ويحمي الشباب من المخاطر الفكرية والسلوكية.

أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة الاوقاف وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من خطباء المكافأة

