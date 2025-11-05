قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اليوم.. نهائي منافسات الفردي والزوجي ببطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية

بطولة العالم لتنس الطاولة
بطولة العالم لتنس الطاولة
تقام مساء اليوم، الأربعاء، نهائيات منافسات الفردي والزوجي ببطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر الجاري، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.

وشهدت منافسات دور المجموعات ندية وإثارة كبيرة بين اللاعبين طمعًا في الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على ميداليات البطولة العالمية.

وضمن الزوجي المكون من رحمة حسين ومريم هاني ميدالية لمصر بعد وصولهن لنصف نهائي منافسات زوجي السيدات والمقرر إقامته مساء اليوم.

وكان الدكتور أشرف صبحي حرص على حضور حفل افتتاح البطولة مساء الاثنين الماضي بحضور المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، وروبين سميس، عضو الاتحاد الدولي (فيرتوس) وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعدد من القيادات الرياضية والتنفيذية ورموز الرياضة المصرية.

وتأتي استضافة مصر لبطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية تأكيدًا جديدًا على ثقة الاتحادات والمنظمات الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، ودورها الريادي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للرياضة بجميع فئاتها ومستوياتها.

ومن المقرر أن تستضيف مصر دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية عام 2027، لتكون أول دولة أفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.

