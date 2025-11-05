قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ننشر مخرجات الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في الإذاعة والتليفزيون

الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الديب أبوعلي

عقدت الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون في تشونغتشينغ خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بمشاركة كل من الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتليفزيون، وحكومة بلدية تشونغتشينغ الشعبية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي الجهات المعنية في الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية.

وأجرى المشاركون في الملتقى مناقشات معمقة حول موضوع: "التعلم المتبادل بين الحضارتين العربية والصينية والابتكار السمعي البصري من أجل الكسب المشترك"، في جو من التوافق في الآراء، فيما تم إصدار البيان المشترك التالي:

  • أشاد الجانبان إشادة عالية بالتعاون المثمر في مجالات الإذاعة والتلفزيون والاعلام السمعي والبصري منذ الدورة الأخيرة للملتقى في 2023، والذي لعب دورا هاما في تعزيز البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق، وبناء مجتمع عربي صيني ذي مستقبل مشترك للبشرية في العصر الجديد.
  • أكد الجانبان أن وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزيونية قوة حيوية في تعزيز التبادل بين الحضارات، وسيواصل الجانبان التمسك بروح العلاقات العربية الصينية القائمة على التآزر والمساواة والمنافع المتبادلة، والمشاركة في دفع تنفيذ نتائج القمة العربية الصينية الأولى لعام 2022، والدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ــ الصيني لعام 2024، لتعميق التبادلات والتعاون والخبرات التقنية بين وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزيونية العربية والصينية، بما يسهم في تشكيل نموذج يحتذى به للحوار بين الحضارات في العصر الجديد.
  • يأخذ الجانب العربي بعين الاعتبار والتقدير مبادرات فخامة الرئيس شي جين بينغ حول الأمن العالمي والتنمية العالمية، والحضارة العالمية، والحوكمة العالمية. 
  • يعرب الجانبان عن استعدادهما للاستفادة المشتركة من وسائل الاعلام السمعية والبصرية لتعزيز تنفيذ هذه المبادرات.
  • أكد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التغطية الإخبارية، لنقل معلومات تتميز بالصدق والموضوعية إلى المجتمع الدولي، والعمل معا على الرقي بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء.
  • سيواصل الجانبان تعميق التعاون في مجال المحتوى السمعي والبصري، وإبراز الثقافات الفريدة للصين والدول العربية وقصص التفاعل الحضاري عبر الأجيال.
  • تقديم أعمال سمعية وبصرية متميزة ذات مواضيع متنوعة لشعوب الجانبين، وإثراء الحياة الروحية الثقافية المشتركة للشعوب العربية والشعب الصيني، وتعزيز الانتشار العالمي للمنتجات السمعية والبصرية العربية والصينية.
  • يعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الابتكار الصناعي، والتعامل المشترك مع الفرص والتحديات في مجال تطوير الاعلام، وتعزيز البناء والتبادل المشترك في تطبيق التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والأشكال التقنية الناشئة في مجال السمعي البصري، وتوسيع نطاق التعاون في هذا المجال، وسيقدم الجانب الصيني دورات تدريبية في المواضيع ذات الصلة للجانب العربي لتعزيز التنمية المشتركة لهذه الصناعة.
  • يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق تبادل الكفاءات، وخاصة بين الشباب من خلال تخصيص منح دراسية للمواهب الاذاعية والتلفزيونية الرفيعة المستوى، واستضافة فعاليات مميزة مثل المسابقة الصينية العربية للفيديو القصير.
  • يرحب الجانبان بالمشاركة في المهرجانات والمعارض التي يستضيفها الجانب الآخر في مجال المحتوى السمعي والبصري والتكنولوجيا.
  • يتطلع الجانبان إلى الدورة الثانية للقمة العربية الصينية التي ستعقد في الصين في عام 2026، ويؤمنان إيمانا راسخا بأن هذا الحدث البالغ الأهمية سيسهم في تعزيز العلاقات العربية الصينية، ويفتح آفاقا جديدة في التبادل بين الدول العربية والصين في مجال الإذاعة والتلفزيون.
  • توجيه الشكر لجمهورية الصين الشعبية، وحكومة بلدية تشونغتشينغ الشعبية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وللهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون على حسن تنظيم هذا الملتقى، والتأكيد على أهمية استمرارية عقد هذا الملتقى باعتباره آلية من آليات التعاون العربي الصيني في المجال الإعلامي.
ملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون بلدية تشونغتشينغ الشعبية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية مبادرة الحزام والطريق الرئيس شي جين بينغ الذكاء الاصطناعي جمهورية الصين الشعبية الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة

