ننشر مخرجات الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في الإذاعة والتليفزيون

عقدت الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون في تشونغتشينغ خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بمشاركة كل من الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتليفزيون، وحكومة بلدية تشونغتشينغ الشعبية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي الجهات المعنية في الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية.

وأجرى المشاركون في الملتقى مناقشات معمقة حول موضوع: "التعلم المتبادل بين الحضارتين العربية والصينية والابتكار السمعي البصري من أجل الكسب المشترك"، في جو من التوافق في الآراء، فيما تم إصدار البيان المشترك التالي: