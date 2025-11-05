قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
محافظات

رفع 450 حالة إشغال وتعدٍ من الباعة المفترشين للطريق العام والمحال والمنشآت التجارية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الحملات المكثفة التي شنها حي العمرانية للتعامل الحاسم مع مخالفات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بشارع العدوي سليم ومجمع المدارس، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين.

وقد نفذ حي العمرانية حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات المخالفة.

تمكنت الحملات من غلق وتشميع منشآت مخالفة ورفع 450 حالة إشغال وتعدٍ للباعة الجائلين والمحال العامة، شملت "استاندات معروضات، ومدرجات، وحواجز، وأوتاد حديدية، وكراسي ، شيشة"، وذلك في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط وتوفير حرم امن لسير المواطنين. 
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاستمرار في شن الحملات بشكل يومي لتحقيق الانضباط بالشارع علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والتعامل الفوري مع شكاوي المواطنين.

وقد شهدت الحملات متابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق بالمحافظة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

