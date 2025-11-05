أوقاف المنوفية تنظّم ندوة حول "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي"

نظّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوة تثقيفية بمدرسة اللواء حلمي شنيش للغات تحت عنوان: «إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي.. الأسباب والعلاج»، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية.

ركزت الندوة على توعية الطلاب بأثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب، مع الإشارة إلى الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها، والسلبيات الناتجة عن الاستخدام المفرط، مثل: العزلة الاجتماعية، وضعف التحصيل الدراسي، والتأثيرات النفسية والجسدية، مع التأكيد على أهمية الترشيد واستثمار التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

كما هدفت الفعالية إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية الاعتدال والوسطية، وغرس القيم الإنسانية النبيلة في نفوس النشء والشباب، بما يُسهم في بناء وعي رشيد قادر على التعامل مع تحديات العصر.

وتأتي مشاركة أوقاف المنوفية في هذه الندوة استمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي مستنير يُحصّن الشباب من الفكر المنحرف ويُعزز القيم الأخلاقية والإنسانية.