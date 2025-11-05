محافظ المنوفية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية وموقف ملف التصالح على مخالفات البناء

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد بنطاق المحافظة، حيث تم عرض عدد من المشروعات الخدمية المستهدف تنفيذها بنطاق الوحدات المحلية.

وحضر الاجتماع المستشار الهندسي ومدير عام شئون مكتب المحافظ ومدير عام التخطيط العمراني ومدير عام مركز معلومات شبكات المرافق .

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف الحالى للخطة الاستثمارية بشتى القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال.

ووجه المحافظ بضرورة إزالة أية معوقات في سبيل تحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع وتسريع وتيرة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء واجراءات تنفيذ القانون وضرورة التيسير علي المواطنين .

وأوضح محافظ المنوفية، أنه يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع والمشروعات الجديدة المستهدفة لخدمة أهالى المحافظة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال.