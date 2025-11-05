لقاءات تجمع مسئولين عرب وصينيين على هامش الملتقى السابع للإذاعة والتلفزيون

أجرى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الصينيين المشاركين في أعمال الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون.

وفي هذا الصدد، تباحث مع تساو شو مين، نائبة وزير دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسة إدارة الدولة الإذاعة والتلفزيون، حول المقترحات والسبل الكفيلة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والمؤسسة في ديسمبر 2023، وذلك في سياق الزخم الذي تشهده العلاقات العربية - الصينية والمكاسب التي تحققت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وفي أفق انعقاد القمة العربية الصينية الثانية ببكين سنة 2026.

وقد أكد السفير أهمية وضع برنامج تنفيذي شامل للمرحلة المقبلة في اتجاه تنويع أشكال التعاون في المجال السمعي - البصري، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل البرامجي والإنتاج المشترك تكريسا لدور الإعلام في مد جسور التقارب والتواصل والدفع بمسار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية.

كما استقبِل وفد الأمانة العامة ورؤساء الوفود العربية المشاركة من طرف هو هنغ هوا، نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في بلدية تشونغتشينغ، عمدة حكومة البلدية.

وقد عبر السفير خطابي عن خالص الشكر والتقدير لعمدة حكومة البلدية على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لهذا الملتقى، معتبرا أن مدينة تشونغتشينغ تقدم نموذجا رائدا في المجالات التنموية والعمرانية والصناعية والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن رمزيتها الخاصة في نطاق مبادرة "الحزام والطريق”.

وتقديرا للجهود التي بذلتها هيئة إدارة الدولة الصينية للإذاعة والتلفزيون لإنجاح هذا الملتقى الذي تميز بمشاركة 300 مشارك من مسئولين وخبراء وإعلاميين، قدم السفير درع قطاع الإعلام والاتصال، لدونغ شين ممثلا عن هيئة الدولة الصينية للإذاعة والتلفزيون.