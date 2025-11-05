قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاءات تجمع مسئولين عرب وصينيين على هامش الملتقى السابع للإذاعة والتلفزيون

تقديم درع قطاع الإعلام والاتصال، للسيد دونغ شين
تقديم درع قطاع الإعلام والاتصال، للسيد دونغ شين
الديب أبوعلي

أجرى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار  المسئولين الصينيين المشاركين في أعمال الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون.

وفي هذا الصدد، تباحث مع تساو شو مين، نائبة وزير دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسة إدارة الدولة الإذاعة والتلفزيون، حول المقترحات والسبل الكفيلة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والمؤسسة في ديسمبر 2023، وذلك في سياق الزخم الذي تشهده العلاقات العربية - الصينية والمكاسب التي تحققت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وفي أفق انعقاد القمة العربية الصينية الثانية ببكين سنة 2026. 

وقد أكد السفير أهمية وضع برنامج تنفيذي شامل للمرحلة المقبلة في اتجاه تنويع أشكال التعاون في المجال السمعي - البصري، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل البرامجي والإنتاج المشترك تكريسا لدور الإعلام في مد جسور التقارب والتواصل والدفع بمسار  الشراكة الاستراتيجية القائمة بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية.

كما استقبِل وفد الأمانة العامة ورؤساء الوفود العربية المشاركة من طرف هو هنغ هوا، نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في بلدية تشونغتشينغ، عمدة حكومة البلدية.

وقد عبر  السفير خطابي عن خالص الشكر والتقدير  لعمدة حكومة البلدية على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لهذا الملتقى، معتبرا أن مدينة تشونغتشينغ تقدم نموذجا رائدا في المجالات التنموية والعمرانية والصناعية والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن رمزيتها الخاصة في نطاق مبادرة "الحزام والطريق”.

وتقديرا للجهود التي بذلتها هيئة إدارة الدولة الصينية للإذاعة والتلفزيون لإنجاح هذا الملتقى الذي تميز بمشاركة 300 مشارك من مسئولين وخبراء وإعلاميين، قدم السفير درع قطاع الإعلام والاتصال، لدونغ شين ممثلا عن هيئة الدولة الصينية للإذاعة والتلفزيون.

السفير أحمد رشيد خطابي الجامعة العربية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني منتدى التعاون العربي الصيني القمة العربية الصينية الثانية جمهورية الصين الشعبية الحزب الشيوعي الصيني تشونغتشينغ مبادرة الحزام والطريق ملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر: الزمالك جاهز لمواجهة بيراميدز..والسوبر مفتاح المنافسة في الموسم

آرني سلوت

سلوت: ريال مدريد مثل أستون فيلا.. كلاهما يلعب بنفس الطريقة

مصطفي شوبير

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد