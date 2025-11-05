وثائقي زيارة تشي جيفارا إلى الزقازيق.. قريبا على ماسبيرو

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن عرض الفيلم الوثائقي (جيفارا في الزقازيق)، على (وثائقيات ماسبيرو) قريباً حيث يروي العمل قصة زيارة جيفارا للزقازيق، وقصة من عاصروها، والتغطية الصحفية لها، وانطباع الثائر العالمي عنها، حيث زار الثائر العالمي تشي جيفارا مصر مرتين .. الأولى عام 1959 والثانية عام 1965.

وقد زار جيفارا عدة مناطق بالدلتا، وأقام بعض الوقت في قرية الزنكلون مركز الزقازيق محافظة الشرقية .. وذلك لدراسة أحوال الزراعة والمزارعين.



وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن زيارة جيفارا لمصر جديرة بالتوثيق ، ولقاءاته الفلاحين المصريين في محافظة الشرقية، وصداقته لشيخ المستقلين في البرلمان المصري الفلاح الفصيح الحاج فكري الجزار في محافظة الغربية هي كلها مفردات لأعمال جذابة يجب أن تكون حاضرة أمام الأجيال الجديدة.



كما أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع الطلب علي مشاهدات الأعمال التاريخية والوثائقية ، وهو ما يوجب علينا الاستعداد والعمل لتلبية هذا الطلب ، لا سيما وأن التثقيف ورفع الوعي وتعزيز المعرفة هي كلها أهداف أساسية لإثراء إعلام الدولة.



يذاع الوثائقي علي القنوات الأولي والثانية والفضائية والنيل للأخبار والنيل الثقافية ، كما يذاع باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية على شاشة نايل تي في إنترناشونال.