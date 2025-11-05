قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفنزويلي بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة
الزمالك يؤدي تدريباته الأخيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز غدًا في نصف نهائي السوبر
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
فن وثقافة

وثائقي زيارة تشي جيفارا إلى الزقازيق.. قريبا على ماسبيرو

تشي جيفارا
تشي جيفارا
أ ش أ

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن عرض الفيلم الوثائقي (جيفارا في الزقازيق)، على (وثائقيات ماسبيرو) قريباً حيث يروي العمل قصة زيارة جيفارا للزقازيق، وقصة من عاصروها، والتغطية الصحفية لها، وانطباع الثائر العالمي عنها، حيث زار الثائر العالمي تشي جيفارا مصر مرتين .. الأولى عام 1959 والثانية عام 1965.

وقد زار جيفارا عدة مناطق بالدلتا، وأقام بعض الوقت في قرية الزنكلون مركز الزقازيق محافظة الشرقية .. وذلك لدراسة أحوال الزراعة والمزارعين.
 

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن زيارة جيفارا لمصر جديرة بالتوثيق ، ولقاءاته الفلاحين المصريين في محافظة الشرقية، وصداقته لشيخ المستقلين في البرلمان المصري الفلاح الفصيح الحاج فكري الجزار في محافظة الغربية هي كلها مفردات لأعمال جذابة يجب أن تكون حاضرة أمام الأجيال الجديدة.
 

كما أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع الطلب علي مشاهدات الأعمال التاريخية والوثائقية ، وهو ما يوجب علينا الاستعداد والعمل لتلبية هذا الطلب ، لا سيما وأن التثقيف ورفع الوعي وتعزيز المعرفة هي كلها أهداف أساسية لإثراء إعلام الدولة.
 

يذاع الوثائقي علي القنوات الأولي والثانية والفضائية والنيل للأخبار والنيل الثقافية ، كما يذاع باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية على شاشة نايل تي في إنترناشونال.

