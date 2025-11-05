غداً انطلاق بطولة العالم للرماية مسدس وبندقية بمشاركة 72 دولة بالقاهرة

تنطلق غداً الخميس فعاليات اليوم الأول من بطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025"، والتي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 رامٍ ورامية وإداري يمثلون 72 دولة من مختلف قارات العالم.

ويشهد اليوم الأول من البطولة تدريبات رسمية وغير رسمية للاعبين في مسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء، إلى جانب انعقاد الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة، وذلك استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية خلال الأيام التالية، وسط أجواء تنظيمية متميزة تعكس مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025" أنها أنهت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة فعاليات البطولة الدولية، التي تحتضنها مصر للمرة التاسعة، مشيرةً إلى أن جميع الوفود المشاركة وصلت بالفعل وتم تسكينها في الفنادق المخصصة، بينما تم تجهيز ميادين الرماية بالكامل وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية (ISSF).

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية تأتي تتويجاً للثقة الكبيرة التي تحظى بها من الاتحاد الدولي للرماية، وتعكس القدرات التنظيمية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية الكبرى، بفضل دعم القيادة السياسية واهتمامها بتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى.