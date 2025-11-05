قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
رياضة

غداً انطلاق بطولة العالم للرماية مسدس وبندقية بمشاركة 72 دولة بالقاهرة

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية
محمد سمير

تنطلق غداً الخميس فعاليات اليوم الأول من بطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025"، والتي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 رامٍ ورامية وإداري يمثلون  72 دولة من مختلف قارات العالم.

ويشهد اليوم الأول من البطولة تدريبات رسمية وغير رسمية للاعبين في مسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء، إلى جانب انعقاد الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة، وذلك استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية خلال الأيام التالية، وسط أجواء تنظيمية متميزة تعكس مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025" أنها أنهت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة فعاليات البطولة الدولية، التي تحتضنها مصر للمرة التاسعة، مشيرةً إلى أن جميع الوفود المشاركة وصلت بالفعل وتم تسكينها في الفنادق المخصصة، بينما تم تجهيز ميادين الرماية بالكامل وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرماية (ISSF).

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية تأتي تتويجاً للثقة الكبيرة التي تحظى بها من الاتحاد الدولي للرماية، وتعكس القدرات التنظيمية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية الكبرى، بفضل دعم القيادة السياسية واهتمامها بتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى.

بطولة كأس العالم للرماية مسدس وبندقية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الإدارية الجديدة

المزيد