مصطفى الشيمي يكتب: أمر غريب

كنت أستمع إلى أغنيةٍ تُحرّك فيَّ شيئًا خفيًّا،

فمددت يدي إلى السبحة، وبدأت أستغفر… لا عن قصدٍ أو توبة، بل كأنّ شيئًا داخليًا دفعني إليها بلا وعيٍ مني.

تساءلت بدهشة: كيف يجتمع النغم مع التسبيح؟

ليس من باب الدين فحسب، بل من حيث التهيئة النفسية؛

فكلاهما يحتاج إلى روحٍ تستقبل على نحوٍ مختلف.

لحظتها أدركت أنني لا أريد أن أكون منغمسًا في الدنيا، ولا متجردًا منها تمامًا، أريد أن أذوق من لذّاتها دون أن أنسى من منحها، اريد ان أعيشها بوعيٍ لا يُطفئه الزهد، ولا يُغرقه الترف.

أريد أن أظل دائمًا في المنتصف… حيث القلب لا يُطفئ نوره حبُّ الحياة، ولا تُطفئ الحياة شوقه إلى الله.

أريد فقط أن أصل إلى الجنة بسلام، ولو لأتفه الأسباب كهمسةِ ذكرٍ صادقة، أو دمعةٍ خفيّةٍ رآها الله وحده.