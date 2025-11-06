قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

مصر وقيرغيزستان.. تعاون دبلوماسي وسياحي يفتح آفاقًا جديدة للتقارب بين الشعوب

أحمد العيسوي

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان إن العلاقات بين مصر وقيرغيزستان تشهد مرحلة جديدة من الازدهار والتقارب، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الدبلوماسية النشطة" التي تقودها القاهرة لتعزيز حضورها في آسيا الوسطى، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد.

قيرغيزستان سوق واعد للسياحة المصرية

وأوضح عجلان أن قيرغيزستان تمثل سوقًا واعدًا للسياحة المصرية، لما تشهده من نمو في حركة السفر الخارجي، خاصة بين فئة الشباب والعائلات الباحثين عن الوجهات التاريخية والثقافية، مشيرًا إلى أن مصر بما تمتلكه من تنوع سياحي استثنائي من الآثار الفرعونية إلى المنتجعات الساحلية قادرة على جذب السائح القيرغيزي، كما يمكن أن تمثل بيشكيك بدورها بوابة للمصريين لاكتشاف الطبيعة البكر في آسيا الوسطى.

لقاءات دبلوماسية تؤكد عمق العلاقات الثنائية

وأضاف أن اللقاءات المتكررة بين وزراء الخارجية والسفراء في البلدين، تؤكد وجود رؤية استراتيجية لتعميق التعاون الثنائي، ليس فقط سياسيًا بل في المجالات العملية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها السياحة والتعليم والثقافة.

تسهيلات التأشيرات خطوة نحو تعزيز الحركة السياحية

وأشار عجلان إلى أن تسهيلات التأشيرات التي تمنحها مصر لمواطني قيرغيزستان خطوة ذكية نحو جذب مزيد من الزوار، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بمصر كوجهة آمنة ومستقرة، فضلًا عن دورها التاريخي والثقافي في العالمين العربي والإسلامي.

السياحة جسر للتبادل الثقافي بين البلدين

وأكد أن تعزيز التعاون السياحي بين البلدين يمكن أن يتحول إلى جسر للتبادل الثقافي والإنساني، مشددًا على أهمية تنظيم برامج سياحية مشتركة، وتبادل الوفود الشبابية والثقافية، وتفعيل الرحلات المباشرة مستقبلًا بين القاهرة وبيشكيك.

82 عامًا من العلاقات.. نحو شراكة مستدامة

واختتم الخبير السياحي تصريحه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية القيرغيزية الممتدة لأكثر من 82 عامًا تشهد اليوم نقلة نوعية تعكس ثقة متبادلة ورغبة حقيقية في البناء على الإرث التاريخي المشترك، مضيفًا أن "السياحة يمكن أن تكون البوابة الأوسع لتعميق هذا التعاون، وتحويله إلى شراكة مستدامة تخدم مصالح الشعبين".

