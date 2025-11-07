إقبال المصريين بالسعودية على المشاركة في انتخابات البرلمان منذ اللحظات الأولى للتصويت

قال الإعلامي جمال الوصيف، مراسل قطاع قنوات الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، إنّ الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة، حيث توافد المئات منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء حماسية وتنظيم محكم داخل مقري السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المشاهد التي تم رصدها منذ الصباح تعكس وعياً وطنياً كبيراً لدى أبناء الجالية المصرية، موضحاً أنّ المملكة تضم ما يقرب من مليونين ونصف المليون مصري، وهي من أكبر الجاليات المصرية المقيمة بالخارج، الأمر الذي يفسر الكثافة العددية الملحوظة داخل مقري الاقتراع في الرياض وجدة.

وأشار الوصيف إلى أنّ المسافات الكبيرة التي تفصل المدن السعودية عن مقرات البعثة الدبلوماسية لم تمنع المواطنين من المشاركة، إذ وصلت حافلات تقل مجموعات من أبناء الجالية من مدن بعيدة تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، وهو ما يعكس إصرار المصريين بالخارج على أداء واجبهم الانتخابي رغم المشقة.

وأكد الوصيف أنّ القنصلية العامة في الرياض بالتعاون مع السفارة والمكتب الثقافي والمكاتب العمالية، عملت خلال الفترة الماضية على توعية أبناء الجالية وتقديم الاستشارات والتنظيمات اللازمة لتسهيل وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع.

ولفت، إلى وجود تنسيق كامل مع السلطات السعودية لتأمين العملية الانتخابية وضمان انسياب الحركة أمام المقار منذ بدء التصويت وحتى نهايته.