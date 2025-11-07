إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل

كشفت زوجة الفنان شريف عواد، عن إصابة ابنتها بنزيف في المخ.

وقالت زوجة الفنان شريف عواد فى منشور على الفيسبوك: شروق شريف عواد ابنتى وابنة الفنان شريف عواد كانت يوم الجمعة اللى فاتت اللى هوه اليوم اللى قبل افتتاح المتحف والتنقلات داخل الجيزة صعبة كنا كعيلة قاعدين نفكر هنتغدى إيه وفجأة لقيتها بتصرخ أنا حاسه بصداع وعينى مش شايفة بيها كل الحاجات اللى حواليه بعيدة، أبوها نزل وخدها بسرعه على أقرب مستشفى لينا ف الهرم قاسوا ضغطها لقوه واطى علقولها محاليل وسألوها انتى متضايقة من حاجه ؟ حد مزعلك ؟ ولما قالتلهم لأ خلصت المحاليل والوضع متحسنش قالولها روحى نامى، أبوها قلق خدها وداها طوارئ فى مستشفى ف العجوزة سألوها نفس الأسئلة ولما قالتلهم لأ قالولها انتى بتدلعى روحى نامى من غير ماحتى يقيسولها الضغط، واحنا تقريبا صدقنا وخدناها تنام صحيت الصبح تانى يوم فى حالة أسوء الصداع مخلصش وحركتها بقت صعبة ومش مدركة للمسافات أبوها خدها وداها مستشفى ثالثة .

واضافت : أصر يعملها رسم مخ فعملولها أشعة مقطعية على المخ واكتشفوا إن عندها نزيف في المخ وإنها مش بتدلع وحاجزينها بقالهم أسبوع فى العناية المركزة لمحاصرة النزيف، المحزن إن الدكاترة بيتعاملوا مع الشباب فى السن ده إنهم بيتدلعوا واحنا كأهل لو كنا فضلنا مصدقين الدكاترة وممشيناش ورا خوفنا على ولادنا الله أعلم كان هيجرا إيه أسوأ من كده، أنا قلقانه على بنتى أوى وهيه خايفة عليه إنى مش ماشية فى مشوار علاجى من السرطان وأنا مش شايفة أى أهمية لحياتى إلا عشان شروق ، هيه دايرة مش عارفة هتخلص إمته ربنا وحده اللى هيحلها

دعواتكم.