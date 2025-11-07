قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من ميلانو إلى المنامة وأثينا.. المغتربون يجتمعون في حب مصر والتصويت في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
عبد الرحمن سرحان

تتابع غرفة عمليات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  أعمالها لمتابعة سير عملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت في عدد من الدول بمختلف قارات العالم، وسط أجواء إيجابية ومشاركة فاعلة من أبناء الجاليات المصرية.
 

وشهدت مقار التصويت في عدد من الدول، من بينها ميلانو بإيطاليا والبحرين واليونان (أثينا)، توافدًا متزايدًا من أبناء الجاليات المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وسط أجواء مفعمة بالحماس والانتماء الوطني.

واصطف المواطنون أمام السفارات والقنصليات في طوابير ممتدة، تعبيرًا عن حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، والتعبير عن ثقتهم في القيادة السياسية ودعمهم لمسيرة التنمية في وطنهم.

وأكدت البعثات الدبلوماسية المصرية في ميلانو والبحرين والدوحة وأثينا جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين، وتيسير إجراءات التصويت، مع الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير كل سبل الراحة والتنظيم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية في تلك الدول عن فخرهم بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدين أن المشهد يعكس وعي المصريين بالخارج وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم، مشيرين إلى أن المشاركة الواسعة رسالة حب وانتماء من المصريين في الخارج إلى وطنهم الأم مصر.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.

تنسيقية شباب الاحزاب المصريين انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

تويوتا هايلوكس

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

قافلة طبية

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

تسلا

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد