منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تشارك فى معارض الاثاث الكبرى| فيديو



شاركت وزارة الداخلية بمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في عدد من المعارض الكبرى للأثاث، إلى جانب العرض الدائم المقام تحت اسم «حماية»، والذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي يشرف النزلاء على تصنيعها داخل الورش التأهيلية، وتتميز بجودتها ودقتها العالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على إبراز نجاح منظومة العقوبات الحديثة في إعادة تأهيل النزلاء، من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات مهنية وحرفية تتيح لهم فرصاً حقيقية للاندماج في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأكدت الوزارة أن برامج التدريب داخل المراكز تعتمد على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للنزلاء تنمية قدراتهم وإتقان حرف متعددة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستقبلاً، وتقليل احتمالات العودة إلى مسارات مخالفة للقانون.

وتعكس هذه المشاركة التزام المنظومة العقابية الجديدة بتحويل العقوبة إلى فرصة للإصلاح والتنمية، وإبراز قدرات النزلاء في إنتاج منتجات تضاهي المعروضات التجارية من حيث الجودة والتصميم، بما يعزز من دمجهم في المجتمع بشكل فعّال وآمن بعد الإفراج.