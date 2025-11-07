القنصل المصري بالرياض: السفارة تسجل أعلى نسب تصويت للمصريين بالخارج حتى الآن

أكد ياسر هاشم، القنصل المصري بالرياض، أن السفارة والقنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية نفذتا استعدادات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين لاستقبال الناخبين المصريين في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدعوات للمشاركة نشرت عبر الصفحات الرسمية للسفارة والقنصلية، وأن الإقبال الكبير يعكس وعي الجالية وروح الانتماء الوطني.

وقال هاشم، خلال لقاء خاص له عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المصريين في الرياض والمناطق التابعة لاختصاص القنصلية مثل القصيم والدمام والخُبر، يشاركون في أجواء احتفالية مليئة بالفخر والانتماء، مشددًا على أن العملية الانتخابية تدار في ظل تنظيم دقيق ورعاية كاملة من السفير إيهاب أبو سريع.

وأوضح أن القنصلية المصرية حرصت على التنسيق الكامل مع السلطات السعودية لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع، مؤكدًا أن المملكة تضم واحدة من أكبر الجاليات المصرية في الخارج، حيث يتجاوز عدد المصريين في نطاق القنصلية المليون مواطن، مضيفا أن التواصل المستمر مع ممثلي الجاليات في المدن المختلفة ساعد في تنظيم حافلات تقل الناخبين إلى السفارة والقنصلية، ما أسهم في تحقيق نسب مشاركة مرتفعة منذ الساعات الأولى للتصويت.

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي في السعودية يعكس صورة مشرفة لمصر، حيث شاركت مختلف الفئات من شباب ونساء وعمال ومهنيين في أجواء من الحماس والانضباط، لافتًا إلى أن بعض الأسر اصطحبت أطفالها ليشهدوا هذا الحدث الوطني، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات تتابع عن قرب سير العملية، وأن مقر اللجنة في السفارة المصرية بالرياض سجل حتى الآن واحدًا من أعلى معدلات التصويت بين البعثات المصرية في الخارج.