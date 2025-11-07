الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال

أكد قائد ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي أن العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة وأن يتوجه اللوم دائماً إلى الضحية.

وقال الحوثي في المؤتمر القومي العربي الرابع والثلاثين في بيروت: العدو الإسرائيلي يحاول نزع السلاح الذي يحمي لبنان والسلاح الذي يُعيقه عن السيطرة على غزة على مدى عامين.

وأضاف: يتعاون الموالون للعدو الإسرائيلي معه دون اكتراث لما يترتب على ذلك من خسائر رهيبة على الأمة.

وتابع: المخطط الصهيوني في مساعيه المعلنة إقامة ما يسمى بـ "إسرائيل" الكبرى.



وأوضح الحوثي: دور حزب الله يتصدر جبهات الإسناد بثباته العظيم وإسهامه الرائد والكبير والمؤثر وتضحياته العظيمة.

وأشار الحوثي إلى عناصره نفذت 1830 عملية إسناداً لغزة ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وزوارق حربية.

وأكمل: في العمليات البحرية تمّ استهداف 228 سفينة من السفن التابعة للأعداء حيث أجبرت العمليات البحرية العدو الإسرائيلي على إغلاق ميناء أم الرشراش على مدى عامين وكبدته خسائر اقتصادية كبيرة.

وختم الحوثي كلمته قائلا : في مواجهة العدوان الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي تمّ إسقاط 22 طائرة "إم كيو-9".