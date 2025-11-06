مفاجآت موسم الخريف.. مغامرة عائلية في فيلم الرسوم المتحركة Stitch Head

ينطلق فيلم الأنيميشن الجديد "Stitch Head"، الذي يُنتظر أن يكون إحدى مفاجآت موسم الخريف، حين يُعرض في السينمات المصرية.



يجمع الفيلم بين الكوميديا والخيال والمغامرة في تجربة بصرية وإنسانية تناسب جميع أفراد العائلة وتتولى Four Star Films مهام توزيع الفيلم.



تدور أحداث الفيلم في بلدة خيالية تُدعى غرابرز نوبين، حيث يعيش أستاذ مجنون في قلعة منعزلة يقوم بإحياء مخلوقات غريبة من اختراعه. أحد هذه المخلوقات هو ستيتش هيد، كائن صغير صنعه الأستاذ ليحمي بقيّة المخلوقات من خوف وعداء سكان البلدة.



لكن حياة ستيتش هيد تنقلب رأسًا على عقب عندما يظهر فولبرت فريكفايندر، صاحب سيرك غريب يعرض عليه فرصة أن يصبح نجمًا مشهورًا. بين رغبته في أن يُحبّه الآخرون وواجبه في حماية أصدقائه، يخوض ستيتش هيد رحلة لاكتشاف معنى الصداقة والانتماء والقبول الذاتي.

الفيلم من إخراج ستيف هدسون وتوبي جينكل، وتأليف جاي باس وستيف هدسون، والقصة مقتبسة من سلسلة كتب الأطفال الشهيرة للكاتب جاي باس. يشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم آسا باترفيلد، جويل فري، أليسون ستيدمان وروب برايدون.



من خلال أسلوب بصري مميز وحوار ذكي، يقدّم Stitch Head تجربة مرحة ومليئة بالعاطفة، ترسّخ رسالة بسيطة وملهمة هي أن الاختلاف ليس شيئًا نخافه، بل ما يجعلنا مميزين حقًا، يعرض الفيلم يوم 5 نوفمبر بتوزيع شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض القريبة لكم.