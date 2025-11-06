حلم تحقق.. المنشد إيهاب يونس: تشرفت بالمشاركة بحفل افتتاح المتحف الكبير

أعرب المنشد إيهاب يونس، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يجسد حضارة مصر وتاريخها العريق، ويعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة في الحفاظ على تراثها الإنساني العريق.

وأضاف يونس، في حواره ببرنامج صباح جديد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مشاركته في هذا الافتتاح تمثل له شرفًا كبيرًا، خاصة وأنها جاءت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرًا عن امتنانه لكونه أحد الأصوات التي قدمت لوحات إنشادية تحمل رسائل المحبة والوئام والسلام بين أبناء الوطن.

وتابع المصري، أن مشاركته في هذا الحفل لم تكن مجرد أداء فني، بل كانت تجربة روحية وفنية تجمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وقدسية الفن الأصيل.

وأوضح، أن الإنشاد الذي قدمه أمام الرئيس السيسي عبّر عن رسالة مصر الدائمة في نشر قيم التسامح والمحبة والسلام، مؤكدًا، أن هذا الحدث سيبقى في ذاكرته كأحد أهم محطات مشواره الفني.

وأشار المنشد إلى أن اختياره للمشاركة في هذا العمل جاء بعد تعاون فني طويل مع الموسيقار هشام نزيه، الذي سبق وأن لحن له أغنيات فيلم "الكنز" في جزأيه، كما تربطه علاقة فنية مميزة بالمايسترو ناير ناجي، حيث قدما معًا عددًا من الاحتفاليات الكبرى بمصاحبة الأوركسترا القومي السيمفوني وفريق "كيوستيبس".

وأوضح يونس المصري أن التناغم بين التواشيح والابتهالات والترانيم القبطية مع الموسيقى الأوركسترالية خلال الحفل كان نتاج عمل فني دقيق وتفاهم كبير بين المشاركين، ليخرج العمل في صورة مبهرة تعبر عن وحدة النسيج المصري وتؤكد على أن الفن يمكن أن يكون جسرًا للتواصل بين الثقافات والديانات في إطار من الجمال والقداسة والحضارة.

