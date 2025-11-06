تجسيدا لعمق العلاقات الثقافية.. احتفال في اليونان بافتتاح المتحف الكبير

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن العالم بأسره تابع الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير عند أهرامات الجيزة، حيث شهدت اليونان أيضًا احتفالاً متميزًا نظّمته سفارة مصر في متحف الأكروبوليس بالعاصمة أثينا.

وأضاف أن الفعالية جمعت بين المشاركات السياسية والفنية والثقافية والإعلامية.

وشهدت تغطية واسعة من الصحف والوسائل الإعلامية اليونانية التي أشادت بالمشروع المصري الضخم واعتبرته هدية مصر للعالم.

وأضاف «بركات»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاحتفال في متحف الأكروبوليس عكس عمق العلاقات الثقافية الممتدة بين مصر واليونان، إذ حضر رئيس البرلمان اليوناني وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان، إلى جانب كبار الشخصيات العامة والأكاديمية والإعلامية ونخبة من المثقفين والدبلوماسيين، لافتا إلى أن الحاضرين يرون أن المتحف المصري الكبير يمثل جسرًا جديدًا للحوار بين الحضارات ويعكس روح الصداقة القديمة التي تربط بين شعبي النيل والأكروبوليس عبر القرون.

وأشار، إلى أن الأجواء الاحتفالية تميزت بالفخر الوطني، إذ تم عرض مقاطع مصورة لأبرز مقتنيات المتحف الجديد، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون وتمثال رمسيس الثاني، فيما استحضرت كلمات الضيوف روح التاريخ المشترك بين مصر واليونان في الفن والفلسفة والسعي نحو الجمال ضمن هوية إنسانية واحدة.

وأكد «بركات»، أن السفير المصري في اليونان، عمر عامر، أوضح في كلمته أن هذا الحدث ليس مجرد احتفال بافتتاح متحف، بل هو احتفاء بروح مصر التي تنبض بالحياة منذ آلاف السنين، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يعكس رؤية مصر للثقافة كقوة ناعمة تؤكد مكانتها الحضارية عالميًا.